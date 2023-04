Le 3 gite di primavera da fare adesso vicino Roma: posti nella natura che vi lasceranno a bocca aperta

La primavera è arrivata, e non c’è niente di meglio del bel tempo per una gita fuori porta. Ecco 3 posti nella natura vicino Roma talmente belli da lasciarvi stupefatti

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, molti di noi iniziano a desiderare di trascorrere del tempo all’aria aperta, magari organizzando delle gite fuori porta. D’altronde uscire fuori dal caos cittadino e immergersi nella serenità di antichi borghi, ammirare paesaggi mozzafiato e riconciliarsi con il ritmo della natura non può che far bene. Se sei a Roma hai a disposizione molte opzioni meravigliose per goderti la natura e scoprire luoghi stupendi a pochi chilometri di distanza dalla Capitale.

Ma attenzione, quando si organizzano gite fuori porta, è importante rispettare l’ambiente circostante e non lasciare tracce di rifiuti o di qualsiasi altra forma di inquinamento. Inoltre, è consigliabile verificare le condizioni meteorologiche prima di partire e portare con te l’equipaggiamento adeguato.

3 posti per gite di primavera vicino Roma, ecco dove andare

Se siete pronti per una gita di primavera fuori Roma, ci sono ben tre posti che sicuramente vi lasceranno a bocca aperta e che non potete farvi sfuggire, soprattutto col bel tempo. Si tratta di luoghi dove la natura è l’assoluta protagonista. Fra mare, laghi e cascate per riconnettersi proprio con gli elementi naturali, riconquistare l’armonia e ammirare questi posti nel periodo migliore dell’anno. Ecco dunque le 3 mete per una gita fuori porta – circa 100 km a dirla tutta – da fare vicino Roma:

Le cascate delle Marmore

Il Circeo, per un trekking vista mare

Castel di Tora, fra borghi e laghi

Le Cascate delle Marmore sono una serie di cascate artificiali situate a circa 100 km a nord-est di Roma, nella provincia di Terni. Sono state create dai Romani per deviare il fiume Velino e prevenire le inondazioni nella pianura sottostante. Ora, sono una delle attrazioni più famose dell’Italia centrale, con un’altitudine di 165 metri e una larghezza di 200 metri. Potrai ammirare lo spettacolo delle acque che si gettano in un lago sottostante e la vista mozzafiato del paesaggio circostante.

Il secondo posto da visitare è il Parco Nazionale del Circeo, a circa 100 km a sud di Roma. Il parco è situato su una penisola di sabbia bianca che si affaccia sul Mar Tirreno e offre una varietà di attività all’aperto, tra cui escursioni a piedi, trekking, mountain bike, nuoto, immersioni e molto altro ancora. Una delle escursioni più popolari è la salita alla vetta del monte Circeo, che offre una vista panoramica della zona circostante. Il parco ospita anche una grande varietà di fauna selvatica, tra cui cervi, cinghiali, volpi e aquile.

Infine, i laghi di Castel di Tora sono situati a circa 60 km a est di Roma, nelle colline della Sabina. Qui, potrai immergerti nella natura incontaminata, passeggiare lungo i sentieri che costeggiano il lago, osservare gli uccelli che volano sopra e goderti l’atmosfera tranquilla e rilassante del posto. Puoi anche fare un giro in barca o rilassarti su una delle spiagge del lago.

In ogni caso, questi tre posti rappresentano solo una piccola parte delle meraviglie che puoi trovare a pochi chilometri da Roma. Quindi, se hai voglia di trascorrere una giornata immerso nella natura e lontano dal caos della città, scegli uno di questi posti e lasciati sorprendere dalla bellezza del nostro Paese.