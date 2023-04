Seggiolino bimbi in auto: diventa mortale se fai questo banale errore | Sembra nulla

Fondamentale per viaggiare in sicurezza, il seggiolino dei bambini per l’auto va sistemato in un certo modo. Questo errore è pericolosissimo!

Avendo un peso ed un’altezza decisamente inferiori rispetto a quelli per le quali sono state progettate le auto e i sistemi di sicurezza come le cinture, per i bambini la legge ha disposto l’obbligo dell’uso di specifici seggiolini per l’auto. Questi sono diversi a seconda dell’età del piccolo e devono rispettare alcune norme, così che siano davvero sicuri ed efficienti. Se si commette un errore, però, possono diventare pericolosissimi: ecco qual è.

Quando si diventa genitori, è opportuno informarsi anche in merito ai metodi di trasporto in sicurezza dei propri figli. In base alla loro età e al loro peso, cambia il tipo di seggiolino: per ricevere informazioni specifiche, è sempre meglio rivolgersi presso dei centri specializzati che sapranno consigliare a ognuno quello migliore per il bambino. C’è però un errore molto diffuso e davvero pericoloso: ecco di cosa si tratta.

Seggiolino auto: attenzione massima a com’è vestito il bambino

Ebbene sì: non basta controllare che sia installato correttamente, che tutto funzioni alla perfezione e che la cintura sia ben attaccata, per stare sereni. Un seggiolino funzionante ed omologato è importante, ma lo è anche e soprattutto un altro dettaglio, spesso sottovalutato dai genitori e da chi porta abitualmente in auto con sé i più piccoli: non devono assolutamente indossare la giacca.

Se d’estate è più difficile compiere questo errore, d’inverno si teme che il bambino in auto abbia freddo senza giacca e si tende a lasciargliela addosso anche sul seggiolino. Questa, però, impedisce alle bretelline di ancorarsi nel modo giusto e, in caso di incidente, il piccolo potrebbe essere sbalzato fuori dall’auto. A parlarne è l’American Academy of Pedietrics, che suggerisce di scaldare i bambini mettendo una coperta sopra le cinghie del seggiolino, piuttosto che lasciargli addosso la giacca.

Altri modi per scaldarlo possono poi essere i guanti, il cappello e un buon paio di scarpe, così come abiti pesanti come canottiere termiche e maglioni di lana. In caso di necessità, si può anche scaldare un po’ l’abitacolo, senza mai esagerare poiché questo può seccare troppo l’aria. Altra strategia per non far prendere freddo al bambino è quella di staccare il seggiolino dell’auto e conservarlo in casa, così che anche il suo tessuto abbia una buona temperatura nel momento in cui accoglie il piccolo.