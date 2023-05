Bambini in casa ed in giro da soli: qual è l’età giusta? Quasi tutti sbagliano ed è pericoloso

Tuo figlio sta diventando grande? Ecco a che età puoi lasciarlo in casa da solo e magari può uscire con gli amici. Leggi con attenzione!

I figli prima o poi diventano grandi e con loro cambiano le esigenze. Prima volevano stare sempre con la mamma ma dopo una certa età iniziano a volere la loro indipendenza. Come è accaduto anche a noi quando avevamo la loro età.

Ma sapete in quale momento è giusto concedere a loro qualche piccola uscita con gli amici da soli? Oppure lasciarli in casa senza nessun adulto con loro? Vi aiutiamo noi a sciogliere questo dubbio che avete. Scorrete le prossime righe e troverete la soluzione.

Bambini in casa da soli? Ecco l’età giusta

Può succedere che i genitori devono assentarsi per qualche momento e vorrebbero lasciare i figli da soli in casa, ma effettivamente c’è una età dove sono pronti a gestirsi da soli? La legge parla anche di questo? Rispondiamo intanto alla vostra seconda domanda. Si una legge italiana stabilisce che sotto i 14 anni è reato lasciare dei minori in casa da soli.

Stiamo parlando dell’articolo 591 del Codice penale. Le parole che leggiamo sono le seguenti: «Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici…della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…..».

Prosegue indicando anche che se c’è una lesione personale la pena è da 1 a 6 mesi di reclusione mentre da 3 a 8 anni in caso di morte. Ma non solo. Se viene commesso, l’abbandono, da parte di un genitore la pena stessa aumenta.

Ma torniamo a noi. Se vogliamo lasciarli da soli in casa? Ci sono alcuni bambini che sembrano pronti anche molto prima dell’età indicata dalla legge. Anche perché i bambini di 10/11 anni iniziano ad andare a scuola da soli a piedi. Diciamo che è bene valutare ogni singolo caso. Perché alcuni potrebbero essere pronti a rimanere da soli in casa mentre altri assolutamente no, anzi hanno anche un po’ di paura. Sarebbe ottimo se quando decidiamo di lasciarli da soli hanno sempre una persona che possono chiamare, oltre ai genitori. Magari un vicino di casa, oppure un numero di telefono che conoscono e al quale possono chiedere aiuto. Un esempio? Una zia che abita vicino.

Ricordiamoci poi di attivare sempre tutti i filtri del parental control sul cellulare o sul tablet che resta a loro disposizione. Anche sulla televisione se è di quelle super moderne! E ricordatevi ci vuole sempre un po’ di buon senso. Iniziamo come hanno fatto con noi in modo graduale e vedrete che tutto andrà per il meglio!