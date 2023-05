Colletti delle camicie sempre sporchi? Con questo trucco facilissimo te ne liberi subito

Il tuo tallone d’Achille sono i colletti delle camice? Oggi ti sveliamo un trucco incredibile per non faticare ed averli sempre perfetti.

Le camice sono sinonimo di eleganza, sia maschile che femminile. Si possono abbinare in mille modi diversi. Il problema però è sempre uno. Si sporca il colletto della camicia. Anche con il nostro trucco! Riuscire poi a rimuovere il tutto è sempre faticoso e complicato.

Noi oggi vi vogliamo svelare un segreto velocissimo che vi farà risparmiare tempo e fatica. Si avete letto bene, potremmo avere il colletto perfettamente bianco! Scorri le prossime righe e lasciati stupire da questa incredibile magia che sta per accadere.

Colletti perfetti? Utilizza questo trucco

Sappiamo tutti molto bene che i colli delle camicie hanno una facilità nell’attirare lo sporco come pochissime cose. Ecco perché molto spesso siamo incerti se mettere questo capo oppure no. Il motivo? Ovviamente tendono a sporcarsi in modo facile perché la stoffa va a contatto e sfrega con la pelle. Ma per pulire il tutto e non rovinare il nostro capo e l’ambiente cosa possiamo fare?

In commercio ci sono moltissimi prodotti che ci aiutano a risolvere il problema ma in casa abbiamo già tutto l’occorrente. Anzi abbiamo anche varie possibilità per pulire, in base a cosa preferiamo. Iniziamo subito dicendo che il primo aiuto può venire dal detersivo per i piatti. Il nostro colletto è sporco o unto? Semplicissimo sfreghiamo un po’ il detersivo e lasciamo in posa per circa 10 minuti. Successivamente sciacquiamo con acqua e sapone. Unico inconveniente. La stoffa si potrebbe rovinate più facilmente.

Il prossimo rimedio non poteva che non essere lui. Il mitico bicarbonato di sodio. In questo caso prepariamo una sorta di pappina con bicarbonato ed acqua. Passiamola sul colletto e lasciamo in posa per circa trenta minuti. Successivamente puliamo il capo. I colletti neri saranno solamente un lontano ricordo! E se la nostra amata camicia è tutta completamente bianca? In questo caso si sporca ancora prima di metterla. In questo caso, però, far tornare il colletto bianco è più semplice.

Un rimedio infallibile è quello di utilizzare lo shampoo. Ottimo se avete quello per capelli grassi. Mettiamolo sull’alone e lasciamo in posa per 5 minuti. Successivamente laviamo come facciamo abitualmente. Vogliamo un rimedio naturale? Andiamo in cucina. Ci serve l’aceto bianco. Prendiamo un bicchiere e mettiamone due cucchiai con l’acqua. Utilizziamo il nostro mix e strofiniamo con un vecchio spazzolino. Lasciamo in posa, in questo caso, per trenta minuti. Poi laviamo in lavatrice o a mano, in base al tessuto della camicia.

Ultimo rimedio, ma non meno affidabile è quello del limone. Sia da solo che con il sale. Prendiamo una pentola e riempiamola di acqua poi aggiungiamo due limoni a fette. Lasciamo bollire il tutto. Quando si fredda mettiamo in ammollo per 45 minuti. Se la macchia è di sudore però, va immersa per un’ora con un litro di acqua, il succo di due limone e tre cucchiai di sale. Passiamo poi al consueto lavaggio. Da adesso in poi i colletti delle camicie per voi non saranno più un problema!