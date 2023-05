Fare la tinta da sola a casa: trucchi per farle meglio del parrucchiere e super errori da evitare

Non serve andare dal parrucchiere per fare la tinta perfetta: con questi trucchetti potrai farla anche da sola in casa.

Avere capelli sempre puliti e in perfetto ordine è una cosa assolutamente molto importante. D’altronde, essendo sempre in bella vista sono un vero e proprio bigliettino da visita e potranno dire già qualcosa della persona che abbiamo di fronte.

Sicuramente non sarà facilissimo avere la piega perfetta ogni giorno, né tanto meno avere quelle onde da copertina, peggio ancora quando sei costretta a combattere con i capelli bianchi e devi necessariamente trovare il tempo per fare la tinta. Fra i tantissimi impegni che hai ogni giorno, devi anche ritagliarti qualche oretta per andare dal parrucchiere. E se per molti questi momenti saranno delle vere e proprie coccole, per altre invece diventeranno solo delle perdite di tempo. Per non parlare poi di come, a lungo andare, continue tinture possono irrimediabilmente danneggiare i capelli.

Hai mai provato a fare la tinta da sola in casa? Segui questi consigli e avrai un risultato perfetto

Sicuramente rivolgerti al tuo parrucchiere di fiducia è la mossa giusta per ottenere dei capelli perfetti e che siano coperti in modo adeguato. Tuttavia, oltre al tempo di cui avrai bisogno, non puoi di certo negare che il suo costo sia piuttosto rilevante. Indubbiamente un buon lavoro deve essere pagato, ma se ci fosse un’alternativa che abbatte completamente i costi? Provare a fare la tinta in casa è la scelta migliore se vuoi ottenere un buon risultato spendendo meno.

Se non ti sei mai cimentata a fare la tinta da sola in casa non devi affatto preoccuparti, non è nulla di così complicato. Tuttavia, devi tenere bene a mente alcuni passaggi fondamentali che ti faranno ottenere un risultato perfetto, vediamoli uno per uno:

Scelta del colore: potrà sembrare una banalità ma da qui dipende il risultato finale. Per fare la scelta giusta affidati ai numeri riportai sulla confezione: il primo serve ad indicare la scala dei colori e va da 1 nero a 10 platino; il secondo invece indica la tonalità del colore e va da una scala da 1 a 8. Per un colore ottimale devi scegliere la tonalità come il sottotono del tuo incarnato; Prendi le giuste precauzioni: una volta che avrai scelto la tinta più adatta, arriva il momento in cui devi proteggere la zona degli occhi, delle orecchie e gli spazi in cui andrai a lavorare; Dividi i capelli: devi separare i capelli in 4 zone e stendere la tina dalla radice fino alle punte, spostando man mano le ciocche di capelli per non lasciare spazi scoperti; Rispetta il tempo di posa: la tinta ha bisogno di tempo per agire, quindi non avere fretta! Segui esattamente le indicazioni riportare in confezione e non sbaglierai; Risciacquo: la fase conclusiva è ormai giunta. Assicurati di lavare bene i capelli per eliminare tutta la tinta in eccesso.

Ora non ti resta che asciugare i tuoi capelli come fai di solito e vedrai che risultato perfetto.