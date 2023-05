Rotolo con crema alla nocciola. Veloce e buonissimo. Tutti ne andranno matti!

Voglia di una merenda sana e genuina? Prova la ricetta di questo rotolo alla crema di nocciola e sentirai che sapore: tutti chiederanno il bis.

Quando arriva l’ora della merenda non importa che tu sia grande o piccino, ciò che conta è mangiare qualcosa di buono, sano e goloso, che ti permetta di non arrivare affamatissimo all’ora di cena. Un pasto della giornata molto importante e proprio per questo non dovrebbe mai essere sottovalutato.

Nonostante in commercio esistono tantissime alternative per la merenda, ma anche per la colazione, preparare qualcosa in casa con le proprie mani è sicuramente la scelta migliore. In questo modo infatti, hai sempre la certezza di quello che usi, della freschezza e della qualità degli ingredienti. Non devi di certo essere uno chef stellato per preparare un dolcetto squisito, anzi, saranno davvero tante le ricette che potrai provare.

Rotolo alla crema di nocciole: il dolce perfetto per la merenda di grandi e piccini

Se siamo riusciti a convincerti un pochino e hai finalmente deciso di pasticciare in cucina, allora non puoi lasciarti scappare questa golosa ricetta. L’ha provata per noi @chiarapassion, che, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram ha condiviso con tutti i suoi follwer ingredienti e procedimento e che noi ti andremo ora a mostrare.

Per realizzare questo squisito rotolo alla crema di nocciole ti servirà:

120 g di zucchero

3 uova a temperatura ambiente

40 g di olio di semi di arachidi o preferito

80 g di farina

1 cucchiaino di lievito per dolci

Pizzico di sale

250 g di nutella

Procedimento:

Separa i tuorli dagli albumi; Metti questi ultimi in una ciotola, aggiungi lo zucchero e monta tutto a neve ben ferma; Unisci i 3 tuorli e incorporali al composto; Aggiungi il pizzico di sale e monta ancora; A questo punto aggiungi la farina setacciata e mescola delicatamente con una spatola; Unisci anche il lievito e rimesta ancora; Adesso potrai aggiungere degli aromi a piacere come la buccia grattugiata di mezzo limone o o una bustina di vanillina; Aggiungi per ultimo l’olio e mescola per farlo incorporare; Prendi la leccarda e rivestila completamente con carta forno; Versa il composto e stendilo per bene; Inforna a 190 gradi per un massimo di 10 minuti, dovrà risultare ben dorata; Una volta cotta, lasciala leggermente raffreddare, dopodiché capovolgila; Elimina la carta forno sempre delicatamente e copri con pellicola per farla raffreddar; A questo punto capovolgila nuovamente e farcisci con la crema di nocciole; Arrotola partendo dal lato più corto.

Ora non ti resta che decorare con lo zucchero a velo ed ecco che la tua merenda è pronta per essere gustata. Sarà una vera delizia.