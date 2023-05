Tuo figlio deve sostenere l’esame di terza media? Ecco come impostare la tesina

Il periodo degli esami si avvicina e bisogna preparare la tesina della terza media: ecco come strutturarla al meglio.

In questo periodo tutti i genitori che hanno un figlio che sta finendo le medie sono alla presa con la realizzazione della tesina per l’esame. Riuscire ad avere alcuni consigli su come realizzarla al meglio di certo è un ottimo aiuto.

La tesina di terza media, in poche parole, consiste in un elaborato scritto che gli studenti devono redigere su un argomento a scelta: grazie a essa gli insegnanti possono valutare le capacità di ricerca, sintesi e rielaborazione critica maturate dagli studenti nel corso del triennio di scuola secondaria di primo grado.

Perché è importante realizzare una tesina alle medie

La tesi non è solo un esame dell’università: in maniera ovviamente più ridotta per lunghezza e complessità è adatta all’età in questione, è importante anche per i giovani ragazzi che stanno frequentando le medie e che si vedranno presto di fronte al mondo delle scuole superiori.

Una tesina permette agli studenti più giovani di cimentarsi in un lavoro di ricerca autonomo, guidati dall’insegnante e anche dai propri genitori a casa, riuscendo a rafforzare l’autonomia e le abilità metacognitive: approfondendo e sistematizzando le conoscenze su una tematica migliorano la loro comprensione dei contenuti. Inoltre la realizzazione della tesina permette di sviluppare competenze trasversali come il pensiero critico, la capacità di sintesi e rielaborazione delle informazioni, l’espressione scritta articolata.

Visto che gli studenti hanno la possibilità di scegliere l’argomento, potranno puntare su contenuti che li appassionano, seguendo i propri interessi e ricevendo questo modo degli stimoli per approfondire il tema in questione.

I consigli per impostare al meglio la tesina delle medie

Direttamente da Tik Tok riceviamo dei consigli da parte dell’utente @lety.studying, ragazza freschissima sull’argomento, visto che ha sostenuto il suo esame di terza media l’anno scorso.

@lety.studying spiega che l’importante per realizzare la tesina di terza media sia trovare un argomento principale e poi legarlo a tutte le altre materie, o sotto forma di mappa concettuale oppure come presentazione.

Dopo di che bisogna capire quale sia la materia a cui l’argomento scelto faccia riferimento – per esempio se scegliamo di parlare di un personaggio famoso o di un avvenimento come la Seconda Guerra Mondiale la materia di riferimento sarà certamente storia. Infine bisogna collegare tutte le altre materie che si sono studiate a scuola all’argomento che si è scelto e bisogna fare seguendo un ordine logico e preciso.

Con questi piccoli accorgimenti il gioco sarà fatto!