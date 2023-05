Aceto di mele: utilizzalo per farti bella. Le nonne lo sapevano già

Tutti conoscono gli usi dell’aceto di mele in cucina, ma in poco sono a conoscenza degli usi e dei benefici per la pelle. Ecco cosa c’è da sapere sul rimedio usato dalle nonne.

L’aceto di mele è un ingrediente che è utilizzato solitamente per insaporire le pietanze e donare loro un tocco in più. La gran parte delle persone, dunque, è solita impiegare questo condimento in cucina sottovalutandone i benefici e le proprietà sulla pelle. A tal proposito, può essere utile sapere che già le nostre nonne, in passato avevano compreso la reale efficaci dell’aceto di mele tant’è che erano solite utilizzarlo per apparire più belle.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito al condimento in questione cercando di soffermarci in primis su quelle che sono le proprietà vantate dallo stesso e in seguito sugli effetti positivi di cui si può godere se utilizzato regolarmente.

Aceto di mele, i benefici che non tutti conoscono

Tutte coloro che vogliono ottenere una pelle più sana, pura e bella, dovrebbero utilizzare in maniera costante l’aceto di mele. Questo ingrediente infatti era utilizzato già nell’antichità per sfruttare i suoi enormi benefici. In verità anche oggi sono tante le star che ricorrono a questo rimedio naturale, tra cui Katy Perry.

Il motivo risiede nel fatto che svolge un’efficace azione esfoliante sulla pelle. Questa genera il ricambio cellulare finendo per liberare i pori dalle impurità eventualmente presenti. Oltre a ciò, bisogna sottolineare la capacità dell’ingrediente in esame di disinfettare e ridurre eventuali infiammazioni e brufoli. In pochi, inoltre, conoscono la sua proprietà schiarente che consente di ottenere una pelle dall’effetto più luminoso. Ciò è dovuto alla presenta dell’acido malico che difatti è estremamente e diffusamente utilizzato nei prodotti cosmetici. Esso è impiegato in particolar modo nei prodotti che promettono un’azione antimacchia o comunque contro discromie e melasma.

Non solo, la predetta sostanza è utilizzata anche come antietà, anti-acne e infine come regolatore del pH della pelle. Al di là di quelli che sono i suoi benefici sulla pelle, però, essi sono da riferirsi a non tutte le tipologie di aceto di mele. A tal proposito, infatti, può essere utile sottolineare che bisogna optare per prodotti biologici e dunque qualitativamente elevati. E’ importante che il prodotto appaia non eccessivamente trasparente ma al contrario torbido, trattandosi di un prodotto ottenuto dalle bucce delle mele.

Una volta scelto con cura non potrete fare a meno di utilizzare sulla vostra pelle al fine di ottenere una pelle radiosa, pulita e visibilmente più sana. Pur trattandosi di un rimedio naturale, infatti, risulta essere di gran lunga più efficace dei tanti prodotti chimici che si trovano in commercio.