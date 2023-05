Solo 40 minuti e il bucato sarà tutto asciutto: non avrai bisogno dell’asciugatrice

Se non hai l’asciugatrice e in questi giorni di pioggia non sai più cosa fare del tuo bucato, ecco come averlo asciutto in pochissimi minuti

Non tutti hanno la fortuna di avere una stanza in più da adibire a lavanderia e dove lasciare lo stendibiancheria anche per giorni e giorni, attendendo che il bucato si asciughi. Allo stesso modo, non tutti hanno una asciugatrice che consente di avere magliette e pantaloni pronti per essere riposti nell’armadio nel giro di un paio d’ore. Se in queste settimane di pioggia non sai più cosa fare per far asciugare i tuoi panni, scopri il nostro trucco.

Durante i mesi estivi, anche chi non ha la possibilità di stendere all’aperto riesce a far asciugare il bucato in pochi minuti. In realtà, però, questo accade solo per un limitato periodo dell’anno e, se piove come sta succedendo in questi giorni, lo stendibiancheria diventa un incubo che si muove di stanza in stanza, a seconda di quale sia la più libera. Oggi vi sveliamo però un trucco per avere un bucato asciutto in pochi minuti: dite addio allo stendibiancheria.

Bucato asciutto in pochi minuti: ecco il segreto pazzesco

A suggerire questo metodo innovativo per asciugare i vestiti è stata la mamma risparmiatrice Duchess of Thrift, conosciuta e seguita su Tik Tok in tutto il mondo. Proprio per evitare di azionare quotidianamente l’asciugatrice per chi ce l’ha o per non avere lo stendibiancheria tra i piedi per giorni e giorni, ecco qual è il segreto perfetto per panni asciutti in poco tempo.

Secondo la sua esperienza, il modo migliore per stendere il bucato non è quello di metterlo sullo stendino ma quello di appenderlo sopra la finestra, sul binario della tenda. Qui i raggi del sole arrivano in maniera più diretta e anche l’aria è forte: in questo modo, in soli 40 minuti qualsiasi tipo di capo sarà perfettamente asciutto e sarà pronto per essere indossato.

Se quindi anche voi, in questi giorni umidi e particolarmente freddi per il mese di maggio, non sapete più cosa fare per far asciugare il bucato e state spostando lo stendibiancheria da una stanza all’altra senza pietà, provate ad appenderlo in cima alla finestra, dove c’è la bacchetta della tenda. Se questo consiglio vi piace, condividetelo con amici e parenti: sarete la loro salvezza.