Test di gravidanza fai da te: attenzione, scopriamo se sono davvero accurati | Parere medico

I test di gravidanza in commercio sono tanti, ma quelli fai da te, casalinghi sono davvero accurati e attendibili? La verità ti sorprenderà.

Una donna che acquista un test di gravidanza in farmacia non lo fa mai a cuor leggero. I motivi possono essere, naturalmente, molto diversi: se si sta cercando di rimanere incinte c’è tutta la speranza e l’eccitazione del momento in cui scopriremo se avremo un bambino o meno e se, invece, siamo spaventate da un ritardo e non vogliamo bambini, l’ansia prende il sopravvento. I test classici che si trovano in commercio possono arrivare a costare anche molto e molte donne potrebbero tentare altre vie per scoprire la gravidanza.

Esistono, infatti, diversi test di gravidanza casalinghi fai da te che, in teoria, non dovrebbero costringerti ad acquistarne uno in farmacia. Molte ragazze giovani, magari anche minorenni, possono essere attirate da questi metodi alternativi, per evitare l’imbarazzo di doverlo chiedere ad un farmacista o ai propri genitori. Ma quanta attendibilità c’è dietro? Sono davvero utili e funzionano o sono mere credenze popolari? Ecco la verità.

Ti puoi fidare davvero dei test di gravidanza fai da te? La risposta degli esperti

Quando si tratta di salute non si scherza! Spesso e volentieri, per ignoranza o poca informazione, per paura o imbarazzo di rivolgersi ad uno specialista, si tende a rifugiarsi nei metodi casalinghi, magari anche trovati in giro per il web. Quando si prende una decisione del genere, però, è importante sapere a cosa stiamo andando incontro, quali siano i rischi, quale sia l’effettiva attendibilità medica e scientifica del metodo fai da te che vogliamo adottare. Tutto questo vale ancora di più quando parliamo di test di gravidanza che devono essere al cento per cento attendibili.

Ne esistono davvero tanti, spesso anche molto antichi e utilizzati dalle nostre nonne per scoprire una gravidanza in atto o meno. Si basano tutti più o meno sullo stesso principio, ovvero quello di mescolare l’urina della donna con varie sostanze aspettandosi una reazione diversa se la gravidanza è in corso o meno. Si può fare, infatti, con lo zucchero, con l’olio, con il bicarbonato, alcuni persino con la Coca Cola o con la candeggina, il che può essere molto pericoloso se mescolata con l’ammoniaca presente nelle urine.

Tutti questi metodi non soltanto non hanno alcuna valenza scientifica ma non possono e non potrebbero mai garantire le risposte che state cercando. Si tratta di credenze popolari da tempo decostruite dalla comunità scientifica e che non andrebbero per nessun motivo incoraggiate, a maggior ragione con ragazze molto giovani e magari spaventate dall’idea di un esame ginecologico o di un test di gravidanza. Rivolgersi ad uno specialista è la sola e unica cosa da fare.