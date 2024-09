Dal 27 settembre al 13 ottobre ci sarà questo Festival di divulgazione scientifica molto interessante per i bambini

Questo festival dal 27 settembre al 13 ottobre porterà direttamente i bambini all’interno del mondo della scienza: le info.

Il mondo della televisione, negli ultimi anni, si è maggiormente spostato verso programmi “leggeri”, lontani dalla divulgazione di nozioni di qualunque campo di studi. Nonostante questo, però, ci sono ancora volti come Alberto Angela e Alessandro Barbero, che hanno ottenuto un successo incredibile e sono amatissimi anche da tanti ragazzi.

Soprattutto quest’ultimo, dopo vari programmi su Rai Storia, è ad oggi davvero popolarissimo: ogni sua conferenza viene presa d’assalto e i suoi podcast sono seguitissimi, così come attesi ed accolti con grande entusiasmo i suoi libri. Insomma, c’è ancora tanta curiosità, anche dei più giovani, nei confronti del sapere, purché ci siano figure in grado di coinvolgerli.

Coinvolgimento e divertimento sembrano essere due parole chiave per un festival che, dal 27 settembre e fino al 13 ottobre, porterà tanti bambini nel mondo della scienza: ecco i dettagli sull’evento, un’occasione di socialità e divulgazione scientifica davvero imperdibile.

Questo festival di divulgazione scientifica è imperdibile: sapere e divertimento per i più piccoli

Anche per quest’anno si rinnova l’appuntamento per tanti bambini col BergamoScienza, evento arrivato alla sua XXII edizione: dal 27 settembre e fino al 13 ottobre i piccoli visitatori avranno modo di prendere parte a tantissime iniziative che approfondiscono diversi aspetti del mondo scientifico e tecnologico.

Lo scopo principale della manifestazione, come si legge sul suo sito ufficiale, è quello di “rendere la scienza accessibile a tutti, soprattutto giovani e scuole, proponendo gratuitamente numerose conferenze, mostre, laboratori e spettacoli”. Inaugurato per la prima volta nel 2003, arriva ora alla sua XXII edizione forte dei grandi numeri raggiunti nelle edizioni precedenti, dove non soltanto sono state registrate milioni di presenze, ma sono stati accolti sul palco dell’evento 35 premi Nobel e più di 1.700 ricercatori.

Il BergamoScienza 2024, organizzato dall’omonima associazione no-profit, offre l’opportunità a tantissimi visitatori di imparare, scoprire e divertirsi; quest’anno saranno ospiti diversi relatori dall’Università degli Studi di Bergamo, dal San Raffaele di Milano e non solo. L’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’evento, dove tra l’altro (nell’apposita sezione) è possibile prenotare i vari eventi; tutto pronto per la nuova edizione di BergamoScienza, pronta ad accogliere tantissim visitatori e a bissare il successo dei precedenti anni.