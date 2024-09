Bonus psicologo figli: quando verrà rinnovato e come richiederlo

Tira aria di rinnovo per il bonus psicologo. Ecco quando sarà rinnovato e come chiedere l’aiuto per il supporto psicologico dei nostri figli.

Il bonus psicologo, nato col decreto Milleproroghe del 2022, ha riscosso un grande successo. Pensato per supportare le esigenze di molte famiglie bisognose di un supporto psicologico per affrontare un momento di vulnerabilità, soprattutto dopo i difficili anni della pandemia, il bonus ha visto moltiplicare le richieste.

Nel 2024 sono state presentate più di 395 mila domande. I ridotti fondi stanziati hanno permesso però di aiutare soltanto 7 mila persone dei 41.657 aventi diritto che avevano visto accogliere la propria richiesta, vale a dire circa il 2% delle domande. Per richiedere il bonus psicologo il termine ultimo era fissato a maggio 2024.

Stando a quanto trapelato, il governo Meloni sembra intenzionato a rinnovare il bonus. Ecco verrà confermata l’agevolazione, a quanto ammonta e a chi spetta. Come fare poi per richiedere il bonus da utilizzare per avere un sostegno psicologico?

Bonus psicologo figli, quando ci sarà il rinnovo e come fare domanda

A seconda dell’Isee, il bonus psicologo è salito dai 600 euro iniziali del 2022 ai 1.500 euro del 2024. Il contributo, che come ricorda l’Inps serve a «sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia», si rivolge a chiunque abbia avuto serie ricadute psicologiche dovute alla pandemia, ma non solo.

Dunque chi soffre di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica può avere accesso al bonus psicologo. L’agevolazione può essere chiesta per se stessi o per un minore. In quest’ultimo caso può essere il genitore (oppure il tutore o l’affidatario) a fare richiesta per il figlio. Le domande vanno presentate attraverso il sito o il contact center dell’Inps, oppure inoltrando attraverso il contact center Integrato.

Il bonus psicologo può arrivare fino a un importo massimo di 1.500 euro a seconda dell’Isee. Per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro potrà beneficiare di 50 euro a seduta fino al valore massimo di 1.500 euro. L’importo massimo erogabile scende a 1.000 euro per gli Isee compresi tra i 15.000 e i 30.000 euro a 500 euro per un Isee che supera i 30.000 euro senza sforare il tetto dei 50.000 euro.

Invariato invece l’importo degli euro erogati a seduta, che rimane sempre pari a 50 euro a prescindere dal valore dell’Isee. Stando alle indiscrezioni, la volontà dell’esecutivo va nella direzione di mettere il bonus psicologo nell’agenda della prossima manovra di Bilancio. Anche nel 2025 la misura dunque dovrebbe essere ripresentata. Dovrebbe essere confermata anche la ridotta entità del fondo, che non dovrebbe superare i 10 milioni di euro già stanziati nel 2024.