Test di gravidanza, attenzione ai falsi positivi e ai falsi negativi: cosa sono e come riconoscerli

È molto importante fare attenzione ai falsi positivi e ai falsi negativi che potrebbero presentarsi in un test di gravidanza: ecco cosa sono e come riconoscerli.

Fare un test per scoprire se si è in dolce attesa provoca un tumulto di emozioni e stati d’animo diversi, ma non tutti sanno se davvero sono efficaci quelli che si trovano facilmente in farmacia o in alcuni supermercati. Questo perché è noto un po’ a tutti il rischio di incappare in risposte poco attendibili.

A spiegare tutto quello che c’è da sapere in merito ai test di gravidanza è stato Gabriele Tridenti, il responsabile Alta Specialità “Ostetricia e medicina prenatale” dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia, il quale ha parlato apertamente e in modo chiaro di falsi positivi e falsi negativi che potrebbero esserci dopo aver fatto un test.

Per prima cosa, il medico ha chiarito che i test casalinghi sono attendibili, ma è molto importante diffidare da quei tipi che vogliono garantire una altissima precisione. Ha aggiunto che i migliori sono quelli da fare a partire dal primo giorno del mancato mestruo, in questo modo ci si può assicurare una maggiore accuratezza. Ma vediamo nel dettaglio.

Test di gravidanza: come evitare falsi negativi e falsi positivi

Rossella Nappi, la ginecologa presso il Policlinico San Matteo e professoressa dell’Università degli Studi di Pavia, ha spiegato quando poter procedere nel fare il test di gravidanza ed evitare risultati fasulli. L’esperti ha sottolineato che l’ideale è fare il test dopo un giorno dal ritardo delle mestruazioni, anche perché farlo prima si rischierebbe di ritrovarsi un falso negativo.

Tridenti ha poi aggiunto che nel caso in cui le lineette sono leggere o se il risultato è poco chiaro, il test va considerato positivo. Per avere un dato più chiaro, però, è bene procedere con un’analisi del sangue così da rilevare la quantità di Beta-hCG. Questa è un’indagine che viene coperta dal Servizio Sanitario Nazionale i cui risultati arrivano in giornata, altrimenti si può procedere nel rifare il test due giorni dopo.

Inoltre, Tridenti ha sottolineato che, a differenza dei falsi negativi, i falsi positivi sono molto rari e potrebbero esserci nel caso di neoplasie alle ovaie che producono la Beta-hCG; così come nel caso in cui si dovessero prendere farmaci che stimolano l’ovulazione, usati in genere per la fecondazione assistita. In ogni caso, è sempre meglio fare il test una seconda volta per evitare errori.