Prima di rimetterlo via devi pulire il ventilatore: con questo metodo non devi nemmeno smontarlo

Perché complicarsi la vita? C’è un metodo semplice e efficace per pulire il ventilatore senza mettersi a smontarlo pezzo per pezzo.

Il crollo delle temperature in molte parti d’Italia permette di congedarsi – almeno per il momento – dal ventilatore col quale abbiamo cercato di procurarci un certo sollievo durante l’estate. Naturalmente dopo un uso tanto intenso, il nostro prezioso alleato contro il caldo andrà pulito. Come fare senza smontarlo?

Inutile dire che la pulizia del ventilatore è fondamentale per evitare accumuli di polvere, per non parlare di eventuali macchie sull’apparecchio. C’è poco da fare: pulire il ventilatore è un must. Ma come procedere senza complicarci la vita andando a smontarlo pezzo per pezzo?

È quello che cercheremo di capire. Partiamo dalle buone notizie. C’è un metodo da seguire per pulire il ventilatore senza faticare troppo o dedicare troppo tempo a complicate operazioni di smontaggio dell’apparecchio. Ecco come possiamo fare per pulirlo senza nemmeno smontare un pezzo.

Come pulire il ventilatore senza smontarlo

Per rimuovere la polvere dal ventilatore potremo arruolare alla causa della pulizia rimedi naturali come le scorze di limone da strofinare sulle superfici. Utili anche per pulire la scopa, come abbiamo visto. Esse sono ricche di oli essenziali naturali, ci potranno dare una grossa mano. Stesso discorso per i panni cattura polvere e per gli stracci inumiditi.

Ci sono alcune componenti del ventilatore che possiamo pulire a secco. Per esempio la griglia del ventilatore da tavolo o a piantana. Per pulirla senza smontarla possiamo procedere in questo modo. Dovremo prima di tutto procurarci, come detto, delle scorze di limone. Strofiniamole poi sulle diverse parti della griglia. A questo punto passiamo un panno in microfibra per completare l’opera.

Nel caso di altri tipi di ventilatori potrà tornarci utile l’aspirapolvere, in grado di raggiungere le zone più nascoste e difficili per rimuovere polvere e residui. E nel caso di un ventilatore a soffitto? Per pulire il ventilatore a soffitto assicuriamoci prima che sia spento, in modo da operare in sicurezza. A questo punto facciamo ricorso, una volta ancora, ai limoni.

Potremo sgrassare il ventilatore a soffitto senza smontarlo usando un paio di limoni. Togliamo loro le bucce e strofiniamole sulle parti di plastica in modo da eliminare sporco e cattivi odori. Andrà bene anche una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia. Versiamola in uno spruzzino per nebulizzarla e detergere le superfici. Evitiamo chiaramente di spruzzare la soluzione acquosa su cavi elettrici e spine: ci basterà spolverare con cura.

Anche un bastone telescopico può aiutarci a spolverare con panni per catturare la polvere. Anche con i moderni ventilatori a torre – detto anche ventilatore a colonna – potremo servirci del metodo delle bucce di limone. Come alternativa possiamo fare ricorso a una soluzione di acqua e sapone su un panno inumidito, non troppo bagnato. In questo modo avremo modo di pulire l’esterno del ventilatore, prestando attenzione a non bagnare le componenti elettriche o gli eventuali schermi digitali.