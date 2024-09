Emily in Paris tour: le tappe tra Roma e Ostia per un viaggio ispirato alla serie tv

L’ultima stagione di Emily in Paris è arrivata in Italia. Per chi vuole organizzare un viaggio ispirato alla serie tv ci sono alcune tappe da conoscere tra Roma e Ostia: ecco quali sono.

A settembre è stata lanciata su Netflix la seconda parte della quarta stagione della serie televisiva con protagonista Lily Colins, uno degli spettacoli più di successo della piattaforma streaming. Gli episodi hanno stupito moltissime persone, questo perché i personaggi hanno lasciato Parigi per arrivare a Roma.

Il quarto capitolo di Emily in Paris ha visto quindi un vero e proprio stravolgimento per quanto riguarda l’ambientazione, con Emily Cooper che è sbarcata in Italia, facendosi conquistare dal fascino di Marcello Muratori, interpretato da Eugenio Franceschini, e facendo tappa in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della nostra penisola.

Per chi volesse fare un viaggio dei luoghi attraversati dai personaggi della serie tv, è importante sapere le location in cui sono state girate le scene. Tra queste anche la nominatissima Solitano, la città in cui vive Marcello Muratori e che viene citata più di una volta negli episodi dello spettacolo.

Emily in Paris 4, tutte le location italiane della serie TV

In attesa di scoprire novità sulla quinta stagione di Emily in Paris, sono già tanti che vorrebbero conoscere delle curiosità riguardo il quarto capitolo, disponibile attualmente sulla piattaforma Neflix per tutti gli abbonati. Come abbiamo già sottolineato, Solitano è il paese di origine di Marcello Muratori, una località che viene mostrata più volte.

Sebbene la città sia protagonista, Solitano non esiste ed è una città immaginaria creata solo per la serie tv. Infatti, quelli che si vedono negli episodi dello spettacolo non sono altro che location girate nel borgo di Ostia Antica. Quindi coloro che vorrebbero far visita alla città di Muratori non devono far altro che andare a Ostia.

Poi è bene ricordare che le riprese di diverse scene della serie televisiva con Lily Collins sono state ambientate a Roma e realizzate nel 2024, quando gli attori sono stati avvistati sul set. La durata dei lavori è stata di due settimane ed è stato girato sia in location esterne che interne, a seconda della trama.

Tutti coloro che hanno visto la serie tv hanno potuto notare il centro storico di Roma, dove è impossibile non essersi accorti delle meravigliose location che danno risalto allo spettacolo. Si è visto il Colosseo, ma anche la Fontana di Trevi, così come Piazza di Spagna. È stato fatto un giro a Villa Borghese, ma sono state usate anche Piazza Mattei, Largo Federico Fellini e Via del Teatro Marcello.