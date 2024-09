Questo grattacielo è per veri coraggiosi: la sua altezza sfida il mondo, li supera tutti

Costruzioni imponenti che al giorno d’oggi possono rappresentare delle vere e proprie attrazioni per i turisti di tutto il mondo.

Una vera e propria attrattiva per i turisti, oltre che mastodontiche costruzioni spesso incantevoli anche solo da osservare. Il sentirsi piccoli di fronte a tanta bellezza, spesso rappresenta una sensazione incredibilmente unica da vivere. In giro per il mondo, i grattacieli rappresentano ormai una costante più che mai affascinante, con numerose strutture che riescono a concentrare su di se le attenzioni dei visitatori che nel corso di tutto l’anno stazionano per un motivo o per un altro in quelle specifiche città.

In cima al mondo a dominare con la sua incredibile altezza c’è il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 829 metri d’altezza e 163 piani complessivi. La struttura è visibile a ben 95 km di distanza. Oltre all’incredibile complessità di contesti contenuti al suo interno, dal mondo del lavoro allo svago, questo grattacielo offre la possibilità, per i turisti più temerari, di vivere esperienze assolutamente uniche. Tra queste la passeggiata nel vuoto, grazie a lastre di vetro praticamente invisibili e seguendo la stessa logica a un vero e proprio scivolo mozzafiato.

Questo grattacielo è per veri coraggiosi: tutte le altre strutture dall’incredibile altezza

Il secondo grattacielo più grande del mondo è il Merdeka 118 di Kuala Lumpur, con i suoi 678 metri d’altezza, il più alto dell’intera Malesia. Terzo posto per lo Shanghai Tower di Shanghai, 632 metri d’altezza per l’edificio posto all’interno del distretto finanziario di Padung. Al quarto posto con 601 metri d’altezz l’Abraj Al Bait di La Mecca, imponente struttura facente parte di un complesso di sette hotel grattacielo.

Quinto posto in quanto a imponenza per il Ping An Finance Center di Shenzhen, alto ben 599 metri che domina la provincia cinese di Guangdong. Segue, al sesto posto il Goldin Finance 117 di Tianjin, in Cina, con ben 596 metri d’altezza, la cui inaugurazione è stata inizialmente posticipata al 2023, un anno dopo quanto previsto a causa della pandemia di covid. che ha fortemente riguardato il paese asiatico. Settimo posto per il Lotte World Tower di Seul e i suoi 555 metri d’altezza.

All’ottavo posto nella speciale classifica dei grattacieli più imponenti del pianeta il One World Trade Center di New York, alto ben 541 metri d’altezza e fornito di ben 94 piani. Nono posto per il Tianjin CTF Finance Center ancora a Tianjin, con 530,40 metri d’altezza, secondo grattacielo più alto della città cinese. Decimo posto, infine, per il CTF Finance Center di Guangzhou, sempre in Cina, con i suoi 530 metri d’altezza.