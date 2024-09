Dove portare i bambini per la vendemmia 2024: esperienza unica anche per gli adulti

Ormai siamo ufficialmente in autunno, il periodo della vendemmia e della raccolta delle olive: un ottima occasione per avvicinare i bambini alla natura.

Tendenzialmente il mese dedicato alla vendemmia è settembre, tuttavia a causa dei cambiamenti climatici il lasso di tempo si sta dilatando abbracciando anche i mesi di agosto, talvolta luglio, ottobre e novembre.

Tuttavia è nei mesi di settembre e ottobre che molte aziende agricole in tutta Italia organizzano delle giornate di vendemmia aperte ai visitatori, perfette per grandi e piccini, sono un’ottima occasione per entrare in contatto con la natura scappare dal tram tram quotidiano.

Inoltre, i bambini hanno così modo di essere liberi di correre e divertirsi, l’ideale per far allentare loro la tensione dopo una lunga settimana di scuola.

Vignaioli per un giorno, dove partecipare alla vendemmia in Italia

Sono numerose le aziende vinicole presenti in tutto il territorio italiano che durante la vendemmia aprono le porte a grandi e piccini. In Piemonte, per esempio, troviamo la Cascina Fontanette in provincia di Cuneo. Qui durante tutto il mese di settembre viene organizzata la Festa della vendemmia, le ultime date disponibili per prendervi parte sono il 28-29 settembre, qui tra raccolta, pigiatura e degustazioni il divertimento è assicurato.

Da fine agosto a ottobre in Trentino presso la Piana Rotalia Königsberg prende luogo l’evento Tempo di Vendemmia a cui aderiscono numerose cantine e distillerie. Armati di cesoie e tinozze si potranno imparare tutti i segreti dell’antica arte della vendemmia.

In Friuli Venezia Giulia presso Colutta Wines a Manzano (UD) è possibile partecipare fino al 30 settembre alla Vendemmia Turistica Didattica. Grandi e piccini potranno raccogliere l’uva a mani nude e scoprire tutti i segreti della vinicoluta, per poi rilassarsi davanti a una gustosa merenda.

Fino al 28 settembre un evento simile è disponibile anche presso l’azienda Elio Vini. Qui non solo si potrà partecipare al processo di vendemmia ma si potranno scoprire anche i segreti del vino.

In Emilia Romangna a Castello di Gropparello tutte le domeniche di settembre è possibile partecipare alla festa dell’uva, un occasione unica in cui i bambini possono pigiare l’uva a piedi nudi e divertirsi sperimentando un’antica tradizione.

Raccolta dell’uva e pigiatura possono essere sperimentati anche presso la Tenuta Bettozza a Sasso Marconi, gli ultimi due appuntamenti di settembre sono previsti il 28 e il 29.

In Toscana domenica 29 settembre presso la Tenuta di Frassinetto (AR) si potrà visitare le pittoresche cantine e gustare un delizioso pic nic all’aperto.

In Umbria presso il Vigneto Saio di Assisi tutte le domeniche di settembre e ottobre è possibile partecipare a una giornata di vendemmia, con raccolta a mano e pigiatura con i piedi.

In Campania a Eboli presso l’Oasi Vivinatura di Lagosele va in scena un evento interamente dedicato ai bambini: La Vendemmia degli gnomi 2024. L’appuntamento è fino al prossimo 29 ottobre dalle 10 alle 17.30. I bambini potranno vivere una vera e propria avventura, saranno infatti chiamati a salvare la vendemmia dal terribile contadino Aceto.