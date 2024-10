Volare oh oh: ma come fare affinché il viaggio in aereo coi bambini non diventi un incubo?

Sì, ammettiamocelo: viaggiare con i bambini non è facilissimo. Ma come fare per volare senza stress con i nostri piccoli?

Viaggiare con i bambini può trasformarsi in una vera e propria avventura, soprattutto quando si tratta di volare. Le famiglie globe trotter non rinunciano ai viaggi aerei, anche con uno, due o tre figli al seguito. Ma come fare per intrattenere i più piccoli senza che il viaggio diventi un incubo sia per loro che per gli altri passeggeri?

Andiamo assieme a vedere alcune strategie da attuare con i nostri bambini per viaggiare nella maniera più serena possibile (anche per il bene degli altri viaggiatori, a ben vedere, ché non tutti amano avere bambini attorno quando viaggiano).

Viaggiare con i bambini, idee vincenti per volare con loro

Iniziare il viaggio nei primi voli del mattino può essere una strategia vincente: la mattina si è tutti più rilassati e riposati, e anche i bambini saranno più predisposti a dormire o ad affrontare l’attesa senza annoiarsi.

Potrebbe sembrare allettante utilizzare le miglia accumulate per un upgrade in prima classe, ma se si viaggia con bambini rumorosi questa potrebbe non essere la scelta migliore. Meglio risparmiarle per quando si viaggia da soli.

I bambini amano la routine e possono sentirsi disorientati di fronte alle novità. Spiegargli in anticipo cosa succederà durante il viaggio può aiutare a tranquillizzarli: ogni fase del volo può diventare una piccola avventura o una caccia al tesoro.

La temperatura all’interno dell’aereo può variare notevolmente, quindi è consigliabile vestirsi “a cipolla” per adattarsi facilmente. Inoltre, optate per scarpe senza lacci, più comode da togliere e rimettere rapidamente.

La variazione di pressione durante decollo e atterraggio può causare fastidio ai più piccoli. Offrire loro il seno, un biberon o un ciuccio può aiutare a ridurre il disagio.

Alcune compagnie aeree sono particolarmente attente alle esigenze delle famiglie che viaggiano con bambini. Tra queste troviamo Japan Airlines, Korean Air, Qantas e molte altre ancora. Anche tra le low cost Easyjet risulta essere la compagnia che ha maggiormente a cuore i piccoli viaggiatori.

Cosa portare in aereo con i bambini

Il momento della partenza è cruciale: ecco cosa non deve mancare nel bagaglio a mano:

Una sorpresa mai vista prima dal bambino (li ecciterà e catalizzerà la sua attenzione)

Matite e carta

Libretti da leggere insieme

Tablet (per i bimbi sopra i due anni, per l omeno)

Snack salutari

Acqua

Per i neonati: pannolini, salviettine umidificate, ciucci (anche di riserva) ed alimentazione specifica (verificando sempre le politiche della compagnia riguardanti ciò che è permesso portare).

Seguendo questi consigli sarà possibile rendere il viaggio in aereo meno stressante sia per voi che per gli altri passeggeri, trasformando l’esperienza di volo in un’avventura piacevole ed entusiasmante anche per i vostri piccoli esploratori.