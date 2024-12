Sole in pillola? Tutto quello che devi sapere sulla vitamina D in gravidanza

Incinta e sotto il sole? Scopri perché la vitamina D è essenziale per te e il tuo bambino, e come assicurarti di averne abbastanza.

La vitamina D, spesso soprannominata “vitamina del sole”, è al centro di numerose ricerche scientifiche che ne hanno dimostrato l’importanza cruciale durante la gravidanza.

Questa sostanza liposolubile non solo contribuisce al corretto sviluppo osseo del bambino e alla salute della madre, ma recenti studi hanno evidenziato come possa ridurre il rischio di complicazioni gravi quali la preeclampsia e il diabete gestazionale.

La sintesi principale della vitamina D avviene attraverso l’esposizione cutanea ai raggi solari UVB, rendendo fondamentale trascorrere del tempo all’aperto per almeno 15-20 minuti al giorno. Tuttavia, l’alimentazione gioca anch’essa un ruolo importante: alimenti come pesce grasso, uova e prodotti fortificati possono contribuire a mantenere i livelli adeguati di questa vitamina essenziale.

Vitamina D: il supereroe segreto delle future mamme! Scopri perché hai bisogno di questa pillola magica

Nonostante ciò, esistono situazioni in cui può manifestarsi una carenza di vitamina D, specialmente in aree geografiche con limitata esposizione solare o tra le donne con pelle più scura. In questi casi, o quando i livelli ematici risultano inferiori ai 20 ng/ml, il medico può raccomandare un’integrazione specifica per garantire il benessere sia della madre che del bambino.

La necessità di calcio durante la gravidanza aumenta notevolmente; questo minerale è infatti utilizzato dal feto per lo sviluppo delle ossa e dei denti. La vitamina D facilita l’assorbimento del calcio nel sangue materno, svolgendo quindi un ruolo chiave nel processo. Studi hanno dimostrato che livelli adeguati di questa sostanza (>30 ng/ml) sono associati a una riduzione significativa dei rischi legati a patologie come la preeclampsia e il diabete gestazionale.

Tuttavia, non tutte le donne possono assumere integratori di vitamina D senza precauzioni. Coloro che soffrono di iperparatiroidismo o altre condizioni mediche che portano ad alti livelli di calcio nel sangue dovrebbero evitare l’integrazione senza un attento monitoraggio medico. Infatti, dosaggi elevati possono causare ipercalcemia con conseguenti danni renali e cardiovascolari.

Per quanto riguarda le dosi raccomandate durante la gravidanza, queste variano da 600 a 2.000 UI giornaliere basandosi sui livelli sierici preesistenti della gestante; nei casi più gravi si potrebbe necessitare una dose maggiore sotto stretta supervisione medica.

L’alimentazione rappresenta una fonte secondaria ma comunque importante per mantenere i giusti apporti vitaminici: pesce grasso (salmone, sgombro e tonno), fegato bovino e tuorli d’uovo sono tra gli alimenti più ricchi in natura. Per coloro che seguono regimi dietetici vegetariani o vegani si consiglia particolare attenzione: sebbene alcune fonte vegetali come funghi esposti alla luce solare ed alghe contengano ergocalciferolo (vitamina D2), spesso è necessario ricorrere ad integratori specificamente formulati per garantire apport sufficiente durante la gravidanza.