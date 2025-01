È nato un bambino! Tutta la burocrazia da sbrigare: una guida pratica per neo-genitori

La nascita di un bambino segna l’inizio di un percorso burocratico che ogni neo-genitore deve navigare per assicurare al proprio figlio i diritti e le opportunità che gli spettano.

Questa guida è pensata per accompagnare passo dopo passo i genitori nelle diverse fasi che seguono la nascita.

Il primo passo ufficiale nella vita di un neonato è la denuncia o dichiarazione di nascita. Questo importante procedimento può essere effettuato entro tre giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della clinica di nascita. In alternativa, i genitori hanno fino a dieci giorni per presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, scegliendo tra il Comune di nascita del bambino, quello di residenza dei genitori, o quello della madre se diverso.

Quali documenti servono?

Per la denuncia di nascita, è necessario presentare la carta d’identità del dichiarante e il certificato di assistenza al parto. In questa fase, viene anche scelto il nome del bambino, che non può essere composto da più di tre nomi, segnando così il primo passo ufficiale nella sua identità civile.

Dopo la registrazione della nascita, si procede con l’iscrizione all’anagrafe tributaria per ottenere il codice fiscale del neonato. Questo passaggio può essere completato presso l’Ufficio Entrate o negli uffici comunali e rappresenta un passo fondamentale per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e la scelta del pediatra.

Con il codice fiscale in mano, i genitori devono iscrivere il bambino al Servizio Sanitario Nazionale e scegliere il pediatra che lo accompagnerà nei suoi primi anni di vita. Questo passaggio assicura che il neonato riceva le cure e l’assistenza sanitaria necessarie per un inizio di vita sano.

Anche se la carta d’identità non è obbligatoria fino ai quindici anni, i genitori possono richiedere un certificato d’identità per il neonato, utile soprattutto per viaggiare all’estero nei Paesi dell’Unione Europea o in quelli con accordi specifici.

Per viaggi internazionali che richiedono un passaporto, è necessario aggiungere le generalità del neonato nel documento dei genitori. Questo passaggio si effettua presso l’Ufficio Passaporti competente, permettendo così alla famiglia di viaggiare insieme senza intoppi.

Grazie alla Tessera Sanitaria Nazionale e alla Carta Regionale dei Servizi, dove prevista, il neonato avrà accesso a numerosi servizi sanitari essenziali, garantendo una copertura sia sul territorio nazionale sia nell’Unione Europea.

Affrontare la burocrazia post-nascita può sembrare un compito arduo, ma è fondamentale ricordare che ogni step completato è cruciale per garantire al bambino tutti i diritti e le protezioni offerte dalla legge italiana fin dai suoi primi momenti di vita.