Vuoi rimanere incinta? Scopri i tuoi giorni fertili e aumenta le tue possibilità

Il desiderio di diventare genitori è un viaggio emozionante ma, a volte, anche complesso. Una delle chiavi per incrementare le possibilità di concepimento è la conoscenza del proprio ciclo mestruale e, in particolare, dei giorni fertili.

Il periodo fertile rappresenta quella fase del ciclo in cui le probabilità di concepire sono maggiori, coincidendo con l’ovulazione: il momento in cui l’ovaio rilascia un ovulo pronto per essere fecondato.

Comprendere il proprio corpo e i segnali che esso invia è fondamentale non solo per chi aspira a una gravidanza ma anche per coloro che preferiscono evitarla. Tra questi segnali, i cambiamenti nel muco cervicale e la variazione della temperatura basale giocano un ruolo cruciale nell’identificazione dei giorni più propizi alla fecondazione.

Come calcolare il tuo periodo fertile

Il ciclo mestruale si articola in diverse fasi: la fase mestruale (3-7 giorni), la fase follicolare (7-21 giorni), l’ovulazione (circa a metà ciclo) e infine la fase luteale (circa 14 giorni). Calcolare con precisione il periodo fertile richiede una buona conoscenza di queste fasi e una costante osservazione dei segnali corporei.

Uno dei metodi più semplici è quello del calendario: registrando la durata del proprio ciclo per alcuni mesi si possono stimare i giorni fertili sottraendo 18 dal ciclo più corto e 11 dal più lungo. Ad esempio, se il ciclo varia tra 26 e 30 giorni, i giorni fertili saranno tra l’8° giorno dopo l’inizio delle mestruazioni fino al 19° giorno.

Altri strumenti includono il monitoraggio della temperatura basale corporea ogni mattina prima di alzarsi dal letto; un leggero aumento indica l’avvicinarsi dell’ovulazione. Inoltre, osservando i cambiamenti nel muco cervicale – che diventa più abbondante, chiaro ed elastico come albume d’uovo nei giorni fertili – si può avere un ulteriore indicatore dell’imminente ovulazione.

Per facilitare questo processo esistono diversi strumenti:

Test di ovulazione: pratici stick che rilevano l’aumento dell’ormone LH nelle urine indicando imminenti giornate fertili.

Monitor fertility: dispositivi digitali che analizzano urina o altri parametri biologici fornendo dettagli sulle fasi del ciclo.

App per smartphone: utilizzano dati inseriti dall’utente come temperatura basale o caratteristiche del muco cervicale per prevedere con algoritmi avanzati i periodi fertili.

Monitoraggio del muco cervicale: metodo naturale ed economico che richiede attenzione ai cambiamenti fisici durante il mese.

L’integrazione di questi strumenti può notevolmente aumentare la precisione nella determinazione dei periodi fertili migliorando così le probabilità sia di concepimento sia di evitamento della gravidanza secondo le esigenze individuali.