Orecchio che fa male? Scopri le cause dell’otite nei bambini e come curarla

L’otite nei bambini rappresenta una delle problematiche più frequenti che preoccupano i genitori, soprattutto durante i primi anni di vita dei loro piccoli.

Questa infiammazione dell’orecchio si manifesta con sintomi quali dolore, irritabilità, difficoltà a dormire e febbre, influenzando notevolmente il benessere del bambino.

Le cause dell’otite possono essere molteplici, ma spesso sono legate a infezioni virali o batteriche che seguono raffreddori o altre malattie respiratorie.

La particolare conformazione della tromba di Eustachio nei bambini, più corta e orizzontale rispetto agli adulti, facilita il ristagno di fluidi nell’orecchio medio. Questo ambiente umido diventa un terreno fertile per la proliferazione di batteri e virus.

Sintomi e come curare l’otite nei bambini

I sintomi dell’otite nei bambini variano in base al tipo di otite: media o esterna. L’otite media si caratterizza per dolore all’orecchio, febbre alta (sopra i 38°C), disturbi del sonno dovuti al dolore accentuato dalla posizione sdraiata, pianto frequente negli infanti come segnale di disagio e diminuzione temporanea dell’udito causata dall’accumulo di liquido dietro il timpano.

In casi più gravi può verificarsi anche la perforazione del timpano con fuoriuscita di pus o liquido dall’orecchio (otorrea), che nonostante possa sembrare allarmante porta spesso a un immediato sollievo dal dolore.

L’otite esterna si manifesta invece con un intenso dolore all’orecchio che peggiora toccando l’esterno dello stesso o muovendo il lobo dell’orecchio; prurito nel canale uditivo; secrezione dall’orecchio; gonfiore del canale uditivo che può portare a una riduzione temporanea dell’udito.

Per quanto riguarda le cure per l’otite nei bambini queste variano in base alla causa scatenante e alla gravità della situazione. Il trattamento può includere farmaci antidolorifici e antipiretici per ridurre sia il dolore che la febbre. In caso di otite media acuta causata da batteri possono essere prescritti antibiotici. Gocce auricolari contenenti corticosteroidi possono essere utilizzate per ridurre gonfiore e irritazione nell’otite esterna.

È fondamentale adottare misure preventive come mantenere una buona igiene nasale, evitare l’esposizione al fumo passivo ed effettuare le vaccinazioni raccomandate dal pediatra contro alcuni agenti patogeni responsabili delle infezioni respiratorie superiori.

In alcuni casi i genitori possono ricorrere a rimedi naturali per alleviare i sintomi ma è sempre consigliabile consultare un pediatra prima di procedere con qualsiasi trattamento casalingo.

La chiave sta nel riconoscimento tempestivo dei sintomi da parte dei genitori affinché possano intervenire rapidamente nella gestione del disagio dei loro figli causato dall’otite. Un approccio proattivo nella prevenzione delle infezioni respiratorie superiori attraverso buone pratiche igieniche può contribuire significativamente a ridurre l’incidenza dell’otite nei bambini.