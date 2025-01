ADHD: oltre le etichette. Scopri le terapie più efficaci per i tuoi figli

L’ADHD, o disturbo da deficit di attenzione/iperattività, è una condizione che colpisce molti bambini e adolescenti, manifestandosi attraverso difficoltà di concentrazione, iperattività e impulsività.

Queste caratteristiche possono portare a sfide significative nel contesto scolastico, sociale e familiare. Tuttavia, al di là delle etichette diagnostiche, esistono terapie efficaci che possono aiutare i giovani a gestire meglio i sintomi dell’ADHD.

Il trattamento cognitivo-comportamentale (CBT) rappresenta una delle strategie più valide nell’affrontare l’ADHD. Questo approccio si basa sull’insegnamento di tecniche specifiche che aiutano il bambino a migliorare la propria capacità di attenzione, ridurre l’impulsività e gestire l’iperattività in modo produttivo. Tra queste tecniche vi sono le autoistruzioni verbali, il problem solving e lo stress inoculation training.

Le autoistruzioni verbali incoraggiano il bambino a sviluppare un dialogo interno positivo che lo guidi nella risoluzione dei problemi quotidiani. Attraverso questo processo, impara a riconoscere un problema, generare soluzioni alternative ed eseguire un piano d’azione efficace.

Lo stress inoculation training mira invece ad aumentare la consapevolezza del bambino riguardo alle proprie emozioni in situazioni stressanti o emotivamente cariche. Imparando a identificare queste emozioni e ad applicare risposte alternative più appropriate al contesto sociale in cui si trova.

L’Importanza del Parent Training

Un altro aspetto fondamentale nel trattamento dell’ADHD è rappresentato dal Parent Training (PT). Questa tecnica coinvolge direttamente i genitori nel processo terapeutico del proprio figlio attraverso la formazione su abilità educative specifiche volte alla gestione dei comportamenti problematici legati all’ADHD.

Il PT non solo fornisce agli adulti gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane ma promuove anche uno stile genitoriale basato sul problem-solving. In questo modo si contribuisce alla riduzione dello stress familiare e si migliora la qualità della relazione tra genitori e figli.

La combinazione tra trattamenti cognitivi-comportamentali rivolti al bambino e programmi di parent training per gli adulti rappresenta quindi un approccio multimodale all’ADHD che ha dimostrato elevata efficacia nel lungo termine. L’integrazione tra farmacoterapia – quando necessaria – interventi psicosociali personalizzati per il bambino, formazione per i genitori ed eventualmente anche supporto scolastico può fare una differenza significativa nella vita dei giovani con ADHD.

È importante ricordarsi che ogni individuo con ADHD è unico; pertanto le strategie terapeutiche dovrebbero essere personalizzate in base alle sue specifiche esigenze ed al contesto familiare in cui vive. La collaborazione tra professionisti della salute mentale, scuola e famiglia è cruciale per garantire un supporto completo ed efficace al bambino o all’adolescente con ADHD.

Comprendere l’importanza delle diverse opzioni terapeutiche disponibili permette ai genitori di prendere decisioni informate sulle migliori strategie da adottare per supportare il proprio figlio nell’affrontamento dell’ADHD oltre le semplici etichette diagnostiche.