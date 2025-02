Vertigini in gravidanza? Come rimediare e sentirti di nuovo bene

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti per il corpo della donna, alcuni dei quali possono portare a esperienze meno piacevoli come le vertigini.

Questo disturbo, spesso legato alle modifiche fisiologiche dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio che si verificano durante i nove mesi di attesa, può avere diverse cause e manifestarsi in vari modi.

Le vertigini in gravidanza sono comuni e possono essere causate dalla riduzione della pressione arteriosa, una condizione nota come ipotensione. Questa diminuzione della pressione è più evidente nei primi stadi della gestazione e raggiunge il suo punto più basso tra la 24ª e la 26ª settimana.

Vertigini in gravidanza da cosa dipendono?

Tuttavia, non tutte le vertigini sono dovute esclusivamente a questo fenomeno. L’anemia da carenza di ferro è un’altra causa frequente di giramenti di testa durante la gravidanza. La necessità aumentata di ferro può portare a una condizione in cui il sangue non trasporta abbastanza ossigeno alle cellule del corpo, provocando sintomi quali mal di testa, pallore cutaneo-mucoso ed estrema stanchezza.

Per identificare situazioni come l’anemia, gli esami ematici previsti dalle linee guida del Ministero della Salute per la gravidanza fisiologica giocano un ruolo cruciale. Questi permettono infatti di rilevare livelli bassi di emoglobina nel sangue che richiedono una supplementazione mirata per ripristinare le riserve ferrose dell’organismo.

Ma cosa fare quando si presentano questi fastidiosi giramenti? Innanzitutto, è fondamentale adottare uno stile di vita sano: riposarsi adeguatamente e seguire una dieta equilibrata con pasti piccoli ma frequenti aiuta a prevenire l’ipoglicemia (bassi livelli di glucosio nel sangue) che può contribuire ai sintomi. Mantenere un buon livello d’idratazione bevendo molta acqua ed evitando bevande ricche di caffeina o zuccherate è altrettanto importante.

Evitare ambienti caldi o affollati e fare attenzione ai cambi repentini nella posizione del corpo può ridurre significativamente i rischi associati alle vertigini in gravidanza. Inoltre, prestare attenzione alla postura assunta durante il riposo può fare la differenza: sdraiarsi sul fianco sinistro invece che sulla schiena previene la compressione dei grandi vasi sanguigni da parte dell’utero in crescita – una condizione nota come sindrome ipotensiva supina – che può causare sensazioni spiacevoli quali confusione o vuoto alla testa.

Arianna ha imparato queste informazioni dall’ostetrica dopo aver avvertito forti capogiri al risveglio nelle prime settimane della sua decima settimana di gestazione. La sua esperienza sottolinea l’importanza del dialogo con i professionisti sanitari qualora i sintomi persistessero nonostante l’adozione degli accorgimenti suggeriti o se dovessero verificarsi episodi preoccupanti come svenimenti.

Comprendere le cause delle vertigini in gravidanza e sapere come affrontarle efficacemente consente alle future mamme non solo di alleviare questi disturbi ma anche di vivere i nove mesi d’attesa con maggiore serenità e benessere.