Sale e bambini: la verità dietro le raccomandazioni dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha da tempo evidenziato i pericoli legati a un eccessivo consumo di sale, enfatizzando come questa abitudine possa avere effetti nocivi sulla salute, in particolare nei bambini.

La questione del sale nell’alimentazione infantile è delicata e richiede un’attenta riflessione per capire come gestirne l’apporto nella dieta dei più piccoli.

Il sale, o cloruro di sodio, è un componente fondamentale di molti alimenti della nostra dieta quotidiana. Sebbene sia essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo, un suo consumo eccessivo può causare gravi problemi di salute come ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità. Questi rischi sono ancora più preoccupanti nei bambini, i cui corpi sono in fase di sviluppo.

Quando introdurre il sale nell’alimentazione dei bambini

Una delle principali preoccupazioni dei genitori è capire l’età appropriata per introdurre il sale nell’alimentazione dei loro figli. I pediatri raccomandano di evitare l’aggiunta di sale agli alimenti per bambini fino al compimento del primo anno d’età. Prima dei 9 mesi, i reni dei neonati non sono ancora in grado di elaborare adeguatamente questa sostanza. È cruciale ricordare che il latte materno o quello formulato fornisce le quantità necessarie di sodio nei primi mesi di vita.

Dopo il primo anno, l’introduzione del sale nella dieta dovrebbe essere graduale e moderata. Le linee guida del Dipartimento della salute inglese indicano quantitativi specifici basati sull’età, suggerendo meno di 1 g al giorno fino a 12 mesi; 2 g al giorno da 1 a 3 anni; 3 g al giorno da 4 a 6 anni; e non oltre i 5 g giornalieri dopo i sette anni d’età.

Un aspetto spesso trascurato è il “sale nascosto”, presente in molti prodotti di uso comune come pane, formaggi stagionati, affettati e cibi processati. È essenziale leggere attentamente le etichette nutrizionali per evitare alimenti con alto contenuto di sodio.

Quando si fa la spesa, è consigliabile optare per il sale iodato, poiché lo iodio è cruciale per la funzione tiroidea ed è essenziale per lo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini.

Per ridurre l’utilizzo del sale senza compromettere il sapore degli alimenti, si può ricorrere a spezie o erbe aromatiche. Inoltre, limitare l’acquisto di cibi pronti o processati e preferire ingredienti freschi cucinati in casa aiuta a controllare meglio la quantità di sale consumata quotidianamente.

Educare i bambini fin dalla tenera età a una dieta equilibrata con un basso apporto salino è fondamentale per garantire uno stile di vita sano che influenzerà positivamente anche la loro età adulta.