Sport in gravidanza: attenzione! le attività da evitare per la tua sicurezza e per quella del tuo bebè

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti e adattamenti per il corpo della donna, che richiede particolare attenzione anche quando si tratta di mantenere un’attività fisica.

Sebbene l’esercizio fisico sia generalmente considerato benefico durante questo delicato periodo, esistono specifiche discipline sportive che sono fortemente sconsigliate a causa dei potenziali rischi che possono comportare sia per la madre che per il bambino in arrivo.

Tra gli sport da evitare assolutamente troviamo lo sci, il ciclismo e l’equitazione. Queste attività presentano un elevato rischio di cadute o impatti violenti, che possono mettere in serio pericolo la salute della gestante e del feto.

Anche le immersioni subacquee sono fortemente sconsigliate a causa del rischio di malattie da decompressione, che potrebbero avere effetti devastanti sul bambino non ancora nato.

Sport da evitare assolutamente in gravidanza

Allo stesso modo, sport estremi come il deltaplano o l’arrampicata vanno temporaneamente messi da parte. La ricerca dell’adrenalina e delle emozioni forti deve lasciare spazio alla prudenza e alla sicurezza.

Inoltre, gli sport che implicano movimenti bruschi o improvvisi come squash, tennis, basket o pallavolo sono altrettanto inadatti durante i nove mesi di gravidanza. Questo perché i rapidi cambiamenti di direzione possono aumentare il rischio di lesioni ai legamenti già sotto stress a causa delle modificazioni ormonali tipiche della gravidanza.

Tuttavia, ci sono alcune attività fisiche considerate più sicure ma che richiedono comunque cautela. Il jogging ad esempio può essere praticato con moderazione ma espone seno, colonna vertebrale, bacino anche e ginocchia a sollecitazioni potenzialmente dannose se effettuato con intensità troppo elevata o su superfici irregolari.

L’escursionismo è un’altra attività permessa ma va affrontata con prudenza: portare zaini pesanti può infatti aggravare lo stress sui legamenti già allentati dall’aumento dei livelli di progesterone nel corpo della donna incinta.

Anche gli esercizi in posizione seduta dovrebbero essere valutati attentamente soprattutto se sollecitano i muscoli addominali; durante la gravidanza questi muscoli si trovano sotto una pressione crescente man mano che l’utero si espande ed è quindi importante evitare ulteriori sollecitazioni dirette.

Per le donne poco abituate all’esercizio fisico prima della gravidanza è consigliabile avvicinarsi all’attività fisica molto gradualmente durante questo periodo. È fondamentale ascoltare i segnali del proprio corpo: qualsiasi sensazione di affaticamento eccessivo o aumento significativo del battito cardiaco dovrebbe essere un campanello d’allarme per rallentare immediatamente o interrompere l’esercizio.

Mentre alcuni sport devono essere temporaneamente accantonati durante la gravidanza per garantire la sicurezza sia della madre sia del bambino in arrivo, ciò non significa rinunciare completamente all’attività fisica. Scegliendo con cura le discipline più adatte e prestando attenzione ai segnali del proprio corpo è possibile mantenere uno stile di vita attivo contribuendo positivamente al benessere generale durante questa fase così speciale della vita.