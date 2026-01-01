Tra vetrine scintillanti e capannoni silenziosi, il 2025 della moda italiana racconta due verità: incassi che brillano e mani invisibili che cuciono nell’ombra. Seguire il denaro non basta; oggi serve seguire anche le responsabilità.

Caporalato e Vendite Storiche: Il Bilancio del 2025 per la Moda Italiana

Vendite al top, ma il ciclo cambia. Il 2025 ha portato numeri importanti. Nel lusso alto di gamma, alcuni gruppi hanno toccato nuove vette di ricavi e margini. Il motore? Il mercato globale ancora forte per i marchi con identità precisa e filiera controllata. Nel 2023 il comparto allargato moda–tessile–accessorio ha superato i 100 miliardi di fatturato (fonte: Confindustria Moda 2024), con un 2024 di normalizzazione. Il 2025, fin qui, mostra una domanda più selettiva: il top dell’alta gamma regge, il premium si rimescola, il medio deve ripensarsi. Non ci sono dati ufficiali consolidati sull’intero anno al momento della pubblicazione: le stime variano per segmenti e mercati, e vanno maneggiate con cautela.

Eppure, nel racconto delle “vendite storiche”

Il punto non è solo il fatturato. È la qualità del fatturato. La differenza la fanno investimenti misurati, assortimenti più snelli, controllo del magazzino e una filiera che non esplode nei picchi. Chi ha lavorato sui fondamentali lo vede nei margini e nella rotazione. Penso a casi come Moncler e Brunello Cucinelli, che negli ultimi anni hanno coniugato crescita e posizionamento chiaro; penso anche a gruppi con reti retail più pesanti, costretti a calibrare sconti e calendario. Qui si vince di sottrazione: meno capi, migliore mix.

Caporalato: la zavorra nascosta

Superata metà anno, l’altra metà del bilancio chiede voce. La parola è scomoda: caporalato. Nel tessile italiano significa subfornitura spinta, laboratori in conto terzi, turni esasperati, sicurezza assente. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha intensificato i controlli nel distretto di Prato, tra Milano e Campania, con focus su appalti e subappalti. Nel 2024, inchieste della Procura di Milano e della Guardia di Finanza hanno portato alla misura dell’amministrazione giudiziaria per fornitori che lavoravano anche per grandi marchi, dopo riscontri su sfruttamento e violazioni in sicurezza (fonti: Reuters, giugno 2024; ANSA). Sono fatti, non opinioni.

La normativa c’è

La Legge 199/2016 sul caporalato e gli strumenti anti-intermediazione illecita valgono anche oltre l’agricoltura quando si configurano sfruttamento e riduzione in stato di bisogno. Si aggiunge la spinta europea sulla due diligence di supply chain: obblighi di mappatura, trasparenza, rimedi. I dettagli applicativi per il tessile evolvono, ma il segnale è chiaro. Il «Follow the money» non basta più: va seguito il costo per fase, chi ci guadagna e chi paga il prezzo umano.

Esempi concreti?

Audit veri (non annunci), tempi di consegna compatibili con il costo del lavoro regolare, contratti che vietano subappalti a catena, pagamenti anticipati ai terzisti virtuosi, tracciabilità digitale a prova di ispezione. Alcune maison lo fanno già: chiedono passaporti di prodotto, fissano prezzi minimi a minuto/pezzo, aprono academy per l’artigianato. Altre si limitano a codici etici astratti. La differenza si vede quando un capo da 2.000 euro paga il giusto anche a chi ha cucito la fodera.

Non tutto è misurabile oggi

Non abbiamo un dato unico e pubblico sul peso del caporalato nella moda nel 2025: il fenomeno è sommerso per definizione, e le statistiche ufficiali arrivano in ritardo. Ma i segnali ci sono, e sono verificabili: più controlli, più procedimenti, più pressione degli investitori sui rischi Esg. Anche il cliente finale osserva. Accetta tempi più lunghi se capisce perché. Pretende sostenibilità che includa i diritti, non solo i materiali.

Mi porto a casa un’immagine: un’etichetta con due numeri, affiancati. Ricavi e dignità. Possiamo davvero chiamare “storiche” le vendite se la seconda cifra resta invisibile?