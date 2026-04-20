Malanni di stagione: come non andare in panico se tuo figlio ha la febbre alta

La notte ti sveglia una fronte che scotta, il display dice 39,5 e il pensiero corre veloce. È normale temere il peggio. Ma la maggior parte delle febbre alte nei bambini segue strade note, prevedibili, gestibili. Questo è un vademecum pratico per restare lucidi, capire i segnali e decidere quando aspettare e quando agire.

Malanni di stagione: cosa circola ad aprile

Aprile è un mese “ponte”. L’inverno non molla del tutto, la scuola dell’infanzia è un crocevia, i virus si passano di mano in mano. In questa fase sono frequenti raffreddore, influenza tardiva, adenovirus, parainfluenza, qualche gastroenterite. Anche otite e sinusite possono spuntare dopo un banale raffreddore. Non mancano picchi di varicella nelle classi.

Il corpo risponde come sa: con la febbre. E la febbre, da sola, non è una malattia. È un segnale. A volte è alta già nelle prime 24 ore e poi scende. Altre volte resta sostenuta e, dopo due o tre giorni, “spunta” la causa: l’orecchio che fa male, la tosse che diventa profonda, lo sfogo della sesta malattia. Quell’attesa, per chi è al primo giro, è la parte più difficile.

Una scena comune: ore 2.17, stanza buia, tu conti i respiri e temi di sbagliare tutto. Fermati. Respira. Il bambino ti guarda, cerca la tua calma. La serenità è una cura indiretta, ma potente.

Febbre alta: cosa fare, quando preoccuparsi

La regola pratica dei pediatri è semplice: se il bimbo ha più di 6 mesi, è vigile, beve, e non ha altri sintomi gravi, si può osservare per 48–72 ore. Oltre le 72 ore di febbre alta o se la febbre “va e viene” senza spiegazione, contatta il tuo pediatra per una visita.

Cosa fare a casa: Misura bene la temperatura, sempre con lo stesso termometro. Evita confronti tra ascella e orecchio. Offri spesso acqua o soluzioni di idratazione. La bocca umida vale più del numero sul display. Usa un antipiretico (paracetamolo o ibuprofene) se il bimbo è sofferente. Segui il peso e le indicazioni del tuo pediatra/bugiardino. Evita l’aspirina nei minori di 16 anni. Vesti leggero, aria della stanza fresca, niente impacchi ghiacciati. Niente antibiotici senza prescrizione. Nella maggioranza dei casi la febbre è dovuta a virus respiratori, non a batteri.

Quando andare subito in ospedale: Età sotto i 3 mesi con T ≥ 38°C. Difficoltà a respirare, labbra bluastre, respiro molto accelerato o rientramenti tra le costole. Sonnolenza marcata, non risponde come al solito, pianto inconsolabile. Convulsione febbrile prolungata o prima convulsione. Rifiuto completo di bere o segni di disidratazione (poche pipì, pianto senza lacrime, lingua asciutta). Rash violaceo a macchie che non sbianca alla pressione, torcicollo, mal di testa forte. Dolore addominale intenso, vomito persistente, peggioramento rapido.

Preparati prima, così l’ansia ha meno spazio: Tieni un “kit febbre” in casa: termometro affidabile, antipiretico, soluzione reidratante orale, siringhe dosatrici, un quaderno per segnare orari e temperature. Appunta il numero del pediatra e del PS pediatrico. Decidi chi guida la notte e chi dorme: anche i genitori hanno bisogno di turni.

Una nota utile: spesso “dopo tre giorni viene fuori la vera malattia”. Non è magia, è fisiologia. Il sistema immunitario si assesta e i sintomi si definiscono. A volte è un’otite che prima non dava segni, altre una bronchite che matura, altre ancora la roseola con lo sfogo quando la febbre cala. Se però il tuo istinto dice che qualcosa non torna, ascoltalo: meglio una chiamata in più che un dubbio che mordicchia.

La febbre è anche un messaggio sul ritmo di casa. Rallenta il giorno, spegne il superfluo, chiede presenza. Forse, nel silenzio di una stanza tiepida, c’è già una cura: lo sguardo che rassicura, un cucchiaino d’acqua, la mano sulla schiena. La temperatura scenderà. E tu, la prossima volta, potresti scoprire di avere meno paura. Qual è la cosa che, in quelle ore, ti restituisce controllo? Trovala adesso, quando il termometro è spento.