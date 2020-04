Un bimbo di soli 6 anni ed affetto da fibrosi cistica guarisce dopo essere risultato positivo al Covid-19. La mamma ha raccontato la sua storia.

Questa è la storia di un bambino di 6 anni che vive negli Stati Uniti D’America che è riuscito a sconfiggere il coronavirus. La sua storia è stata raccontata dalla mamma del piccolo sul suo profilo Facebook da quando hanno scoperto della malattia fino al giorno della sua guarigione.

Joseph Bostain è un bambino di 6 anni del Tennessee che è affetto dalla fibrosi cistica. Purtroppo, il piccolo, il 19 marzo è risultato positivo al coronavirus. E’ la mamma, Sabina, ha raccontare l’inizio di questa storia: “Ha la febbre alta e la tosse, è molto stanco ed inoltre è immunodepresso perché ha la fibrosi cistica. Fate una preghiera. Il ministero della Salute ci ha già contattati e dovremo restare tutti in quarantena per due settimane”.

Nei giorni successivi continuava e tenere tutti informati sulle condizioni di salute del figlio. Dopo 15 giorni, la febbre era sparita e la tosse diminuita, come scrive la donna: “Penso che siamo tornati ad una normale routine per Joseph e la nostra famiglia! Joseph sta andando alla grande! Ha ancora un poco di tosse e qualche piccolo problema allo stomaco, ma nel complesso è un bambino felice, con tanto appetito ed attivo. Continueremo la nostra quarantena qui a casa continuando a mantenere le giuste precauzioni anche quando la nostra quarantena sarà finita!”.

Il piccolo rimarrà ancora in isolamento e la mamma vuole ringraziare chi in questo periodo difficile l’ha aiutata: “Voglio ringraziare ancora tutta la nostra comunità per aver amato e pregato per la nostra famiglia e appena saremo in grado di uscire sono disposto ad aiutare chiunque abbia bisogno di qualcosa portato a loro o a qualcuno che potrebbe avere bisogno! Alle persone provenienti da tutto il mondo grazie per il vostro sostegno e le preghiere!! Dalla nostra famiglia alla vostra, GRAZIE!!!”.

Poi il video del figlio che è riuscito a guarire dal covid dopo 15 giorni tornando a vivere la sua vita: “Sono un guerriero, lotto contro la fibrosi cistica e ho battuto Covid-19”.

Nell’ultimo aggiornamento fa sapere che mancano ancora sei giorni e poi potranno tornare ad abbracciarsi e baciarsi, ma senza dimenticare chi sta soffrendo: “Prego che tutto questo venga spazzato via presto, così possiamo tornare tutti ad amarci e dopo questa situazione non dobbiamo più dare nulla per scontato, ma Apprezzo ogni piccola cosa!! La vita è breve, quindi amore amore amore!!!!”.

