Oggi 15 gennaio in Emilia Romagna si è avuto un terremoto di magnitudo 4.6. L’epicentro è stato a Ravenna, a 11 km a est in mare con una profondità di 25 km. La scossa è stata avvertita anche in Veneto.

Tanta la paura, e non solo in Emilia Romagna. Dopo la prima scossa ve ne sono state altre cinque, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Di seguito i dettagli dello sciame sismico:

una di magnitudo 2.1 alle ore 00:17

una di 3.0 alle 00:29

una di 2.2 alle ore 1:45

una di 2.0 alle 4:44

e infine un’altra di magnitudo 2.0 alle 4.57

Terremoto a Ravenna: scuole chiuse

ll sindaco di Ravenna, Michele de Pascale ha subito convocato il centro operativo comunale e in piena notte ha disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale. A Cervia sono stati invece disposti controlli in tutte le scuole comunali.

“Abbiamo ponderato, ma abbiamo preso la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nidi all’università. Questo perché l’evento sismico è stato di una gravità importante. E perché prima di far entrare i nostri bambini e i nostri ragazzi all’interno delle nostre scuole vogliamo avere la certezza che vengano fatti tutti i controlli necessari a far sì che siano in totale e assoluta sicurezza” ha detto in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook.



La prima scossa delle 00:03 è stata sentita anche in Veneto, per via della profondità del terremoto spiegano dall’Ingv: diverse le chiamate ai vigili del fuoco anche da Padova e Venezia. Fortunatamente non ci sono stati danni.

L’Istituto informa però che la zona in cui si è registrato il terremoto è ad alta pericolosità sismica. Il Comune di Cervia rientra in zona sismica 2, ad alto rischio, mentre quello di Ravenna in zona sismica 3, a medio rischio.

LEGGI ANCHE—> Terremoto: 7 consigli per parlarne ai bambini

Noi vi lasciamo con le indicazioni degli esperti, presenti sul sito della Protezione Civile, su cosa fare in caso di terremoto:

Durante un terremoto

• se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante

• attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.)

• attento all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi.

• evita l’ascensore: si può bloccare

• attento alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

• se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.

Dopo un terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi

Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti

Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato

Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune

Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono

Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso

E voi unimamme dove abitate? Avete sentito la scossa?