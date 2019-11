Una bambina con l’ittiosi arlecchino è nata nel settembre del 2017 ed è sopravvissuta contro tutti i pronostici.

Jennie Riley ha dato alla luce la sua bambina, la piccola Anna, nel settembre del 2017. La donna aveva partorito 6 settimane prima del previsto con un cesareo perché le si erano rotte le acque e la piccola era in posizione podalica. Dietro alle tendibe, dopo il parto, sentiva lo staff chiamare freneticamente altro personale “pensavo che ci fosse qualcosa che non andava in me e continuavo a chiedere: sto bene? Nella mia testa pensavo che stavo per morire”.

Una mamma scopre che la figlia ha una malattia rara

In realtà tutta quella concitazione era per sua figlia nata con l’ittiosi arlecchino, per cui non appena esposta all’aria la pelle ha iniziato a ispessirsi e a rompersi. Nel frattempo il marito, James, di 29 anni, prendeva in braccio la figlia. “L’ho guardata negli occhi e aveva l’anima più bella”.

L’Ittiosi Arlecchino causa l’ispessimento della pelle del bimbo che poi si spacca, le labbra e le palpebre si capovolgono. A volte la pelle indurita crea costrizione intorno al petto rendendo difficile respirare. La piccola venne trasferita in un altro ospedale mentre i medici dissero alla mamma che la figlia poteva anche non vivere abbastanza da riunirsi con la mamma. Dopo un’operazione per aiutarla con la circolazione sanguigna si è ricongiunta con la mamma. A metà ottobre è tornata a casa dai fratelli di 10 e 5 anni. La sua mamma si è abituata a farle il bagno tre volte al giorno per la durata di 2 ore. Usano la vaselina e l’aquaphor per ammorbidirle la pelle e rallentare il processo di ispessimento. “Se un bambino con l’ittiosi Arlecchino supera il primo mese allora c’è speranza”.

Si tratta di una malattia rara che colpisce solo 200 persone nel mondo e per la quale non c’è cura. Una delle sopravvissute più anziane è Mui Thomas, di 20 anni, insegnante di bambini con bisogni speciali e referente sportiva. Riley proclama “Mui ci ha ispirati tutti. Lei ha una buona qualità di vita“. La donna ha lasciato il suo lavoro per occuparsi a tempo pieno della figlia. La piccina inizia la sua giornata con un bagno tra le 6 e le 9 del mattino con un bagnoschiuma Microsilk da 5 mila dollari per idratare completamente la sua pelle. Per un’ora, mentre fa il bagno la mamma pettina il suo scalpo per evitare che i follicoli si intasino. Anna deve assumere 2000 calorie al giorno per generare livelli exta di pelle. “Anna non piange mai anche se non è a suo agio”. La mamma di Anna è sostenuta da tante persone sia sulla pagina Facebook: Hoper for Anna sia su Instagram. La mamma di Anna ha anche dato vita a una fondazione, la: Help Anna, Help Others per fornire ad altre persone con l’ittiosi arlecchino il MicroSilk. “Possiamo nascondere Anna o festeggiarla”. “In un certo senso sto preparando il mondo per Anna perché un giorno dovrà camminarci e affrontarlo. Lei è bellissima” conclude la mamma. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul New york post?