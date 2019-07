C’è una foto che sta impazzando sui social che mostra tre nonne con in braccio tre nipotini “acquisiti”.

Bambini di un centro d’accoglienza in braccio alle nonne

A scattare la foto Mario Gisoldi un volontario del Forum dei Giovani che l’ha caricata su un gruppo Facebook “Sei di Campoli“, un paesino, Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento.

In occasione di un evento tipico di questo paesino, “Calice di stelle” che si terrà l’8, il 9 e il 10 agosto, è stato chiesto a queste tre donne di fare una foto con in braccio i tre piccini e loro non si sono fatte scappare l’occasione.

“Un pomeriggio qualunque abbascio a chiazzólla. Da sinistra: Zì Nicolina, Zì Vicenza e Zì Maria fanno da nonne ai piccoli che vivono nel centro accoglienza situato vicino alle loro abitazioni” questa la frase che ha accompagnato la foto.

Che aggiungere unimamme, una foto che ha fatto il giro del web perché parla di amore e accoglienza, in cui sono protagoniste le nonne e i bambini. Avevate dubbi? Noi no!

A noi tra l’altro ricorda un’altra foto che ci ha commosso, quella che raffigura una nonna a Lesbo che allatta con il biberon un neonato arrivato dalla Turchia.

Che dire, W le nonne!