Michelle Hunziker ha ricevuto gli auguri di compleanno dalla figlia Aurora, con una foto della sua infanzia.

Il 24 gennaio scorso Michelle Hunziker, la nota showgirl di origine svizzera, ha festeggiato il compleanno. Sua figlia maggiore Aurora le ha lasciato un tenero messaggio.

Il compleanno di Michelle Hunziker: le parole di Aurora

Unimamme, sappiamo che Michelle Hunziker e sua figlia Aurora sono molto vicine e forse non dovrebbe sorprenderci troppo il tenero scambio di auguri avvenuto il 24 gennaio scorso in occasione del compleanno della showgirl, mamma di 3 figlie. La ragazza ha voluto sorprendere la festeggiata con un post molto affettuoso e un’immagine di loro due insieme quando lei era ancora una bambina. Nel messaggio su Instagram Aurora Ramazzotti ha scritto: “sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa”.

L’accenno al tenero soprannome “pallina morbidosa” risale a qualche giorno prima del messaggio di auguri della figlia. Ecco che cosa aveva scritto Michelle, pubblicando una vecchia foto di lei, insieme ad Aurora ancora piccola sul suo profilo Instagram: “Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa. ❤️ oggi sei una bellissima donna, forte e determinata e quando ti guardo mentre mi parli di vita e di progetti futuri, ti ascolto attentamente e ti prendo sul serio…solo che il mio cuore scoppia di tenerezza….è più forte di me. Ti amo”. Insomma, mamma e figlia ribadisconono il loro amore e affetto l’una per l’altra anche via social. Unimamme, cosa ne pensate di questo dolce scambio e delle parole tra mamma e figlia?

