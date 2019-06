Nike introduce una nuova linea di abbigliamento con manichini curvy.

“Le donne vere hanno le curve” e ora è anche il marchio Nike a gridarlo a tutto il mondo, a cominciare dal flagship store di Londra, presso Oxford Street, dove sono approdati e sono in bella mostra i manichini curvy.

manichini curvy: la novità Nike che piace a tutti

Qui, il manichino curvy, dotato di leggins e top sportivo mira all’inclusione, finalmente, di donne vere, che quindi possono essere anche plus size e tenersi in forma come tutte le altre.

A loro è stato dedicato il terzo piano del negozio della capitale inglese.

“Per celebrare la diversità e l’inclusività negli sport, il negozio non celebrerà solo le elite locali, atleti locali attraverso contenuti visuali, ma mostrerà anche manichini Nike plus size e manichini para sportivi per la prima volta in un luogo dedicato al commercio”.

Non è però la prima volta che compaiono manichini di questo tipo.

Nel 2018 Old Navy aveva fatto la stessa cosa, già all’epoca in tanti avevano apprezzato questa mossa, ritenendola un passo avanti.

Un utente ha scritto: “questi manichini mi fanno sentire potente”.

“Questa è la prima volta in 30 anni che vedo manichini di forme diverse” ha aggiunto un altro.

Nike ha lanciato la sua linea plus size dal 2017.

Naturalmente, dietro questa innovazione vi è anche una scelta di marketing ben precisa.

“Le donne curvy esistono e fanno sport, per questo hanno bisogno di sostegno extra” recita lo slogan su IG.

Le taglie arrivano fino alla 3XL e il lancio, naturalmente, viene sponsorizzato da modelle curvy.

E, ancora, sui social si legge: “è molto importante mostrare che le donne di tutte le taglie possono essere in forma e in salute”.

“Ci hanno fatto un completo lavaggio del cervello facendoci pensare che ‘magra=in forma’ e ‘formosa=non in salute’. La decisione di Nike è meravigliosa”, “Questa cosa mi rende molto felice. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere questi manichini quando ero più giovane“.

