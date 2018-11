L’Istat stila la classifica dei nomi maschili e femminili più diffusi tra le varie regioni italiane. Scopriamola insieme.

Come tutti gli anni l’Istat pubblica il rapporto “Natalità e Fertilità”, sulla base delle informazioni degli iscritti all’anagrafe. In questo rapporto viene stilata, anche, la classifica dei nomi maschili e femminili più frequenti nel 2017 e la loro distribuzioni tra le varie regioni italiane.

Sul sito dell’Istat si trova il contatore dei nomi per anno di nascita per scoprire quanti sono i bambini che si chiamano nello stesso modo, nati e iscritti nelle anagrafi italiane dal 1999 al 2016.

Classifica dei nomi più diffusi nell’anno 2017: “vincono” Francesco e Sofia

Per quanto riguarda i nomi maschili si conferma il primato del nome Francesco. Molto frequente tra il 2013 ed il 2014, forse a seguito dell’elezione del nuovo Papa. Il secondo nome più frequente è Leonardo, seguito da Alessandro.

A seguire la classifica dei 10 nomi maschili più diffusi:

Francesco: valore assoluto 7.209 e percentuale sul totale dei maschi 3.1 Leonardo: valore assoluto 6.622 e percentuale sul totale dei maschi 2.8 Alessandro: valore assoluto 5.987 e percentuale sul totale dei maschi 2.6 Lorenzo: valore assoluto 5.789 e percentuale sul totale dei maschi 2.5 Mattia: valore assoluto 5.715 e percentuale sul totale dei maschi 2.4 Andrea: valore assoluto 5.322 e percentuale sul totale dei maschi 2.3 Gabriele: valore assoluto 5.129 e percentuale sul totale dei maschi 2.2 Riccardo: valore assoluto 4.336 e percentuale sul totale dei maschi 1.9 Matteo: valore assoluto 4.072 e percentuale sul totale dei maschi 1.7 Tommaso: valore assoluto 4.020 e percentuale sul totale dei maschi 1.7

Anche per i nomi femminili non ci sono grandi cambiamenti. Come l’anno scorso ai primi tre posti ci sono: Sofia, Giulia ed Aurora.

Ed ecco la classifica dei 10 nomi femminili più diffusi:

Sofia: valore assoluto 7.173 e percentuale sul totale delle femmine 3.3 Giulia: valore assoluto 6.143 e percentuale sul totale delle femmine 2.8 Aurora: valore assoluto 5.808 e percentuale sul totale delle femmine 2.6 Alice: valore assoluto 3.691 e percentuale sul totale delle femmine 1.7 Ginevra: valore assoluto 3.564 e percentuale sul totale delle femmine 1.6 Emma: valore assoluto 3.525 e percentuale sul totale delle femmine 1.6 Giorgia: valore assoluto 3.474 e percentuale sul totale delle femmine 1.6 Greta: valore assoluto 3.270 e percentuale sul totale delle femmine 1.5 Martina: valore assoluto 3.129 e percentuale sul totale delle femmine 1.4 Beatrice: valore assoluto 2.970 e percentuale sul totale delle femmine 1.3

Distribuzione dei nomi maschili e femminili nelle varie regioni

Per i nomi maschili troviamo Francesco al primo posto in 6 regioni italiane, tutte del Mezzogiorno. Leonardo, che dal terzo è passato al secondo posto rispetto allo scorso anno, risulta essere al primo posto in 9 regioni, tutte del Centro-nord. Alessandro, invece, non è all’apice in nessuna regione, mentre Lorenzo, quarto in classifica, è primo in Toscana e in Umbria. Giuseppe continua a essere il primo in Sicilia ed Andrea è il nome più frequente tra i nati del Molise.

Per i nomi femminili Sofia è al primo posto in 11 regioni del Centro-nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, in cui primeggia il nome Emma, e della Valle d’Aosta, dove al primo posto si posiziona Alice) e in 4 regioni del Sud. Aurora è prima solo in Campania, infatti rispetto all’anno scorso è scesa dal secondo al terzo posto. Il nome Giulia in Molise, Puglia e Basilicata.

Voi unimamme vi servirà questa classifica per scegliere il nome? Che nome avete dato ai vostri figli?