Protezione degli animali insegnata ai bambini come materia di scuola in Spagna.

La protezione degli animali è diventata una materia scolastica e verrà insegnata ai bambini delle scuole elementari in Spagna. L’iniziativa viene da una insegnante di Granada. Ecco di cosa si tratta.

Protezione degli animali insegnata ai bambini a scuola

La cura e la protezione degli animali è un tema sempre più importante che sta molto a cuore a un numero crescente di persone e non più solo a quelle sensibili e amanti degli animali. Si sta formando una nuova coscienza volta al rispetto dell’animale, che non significa più solo evitare forme di violenza o maltrattamenti, ma garantirgli anche un fondamentale benessere. Pertanto la protezione degli animali si è fatta sempre più complessa, oltre che necessaria, e questo è addirittura diventata una materia da insegnare a scuola.

La rivoluzione arriva dalla Spagna, dalla città di Granada, in Andalusia, dove un insegnante ha inserito nel programma scolastico la protezione degli animali come materia da insegnare ai bambini delle elementari.

La novità è stata introdotta alla scuola materna ed elementare CEIP Virgen de los Dolores di Purchil, in provincia di Granada. Hanno collaborato alla realizzazione del progetto le associazioni locali Federacion Granadina de Asociaciones de Proteccion Animal (FEGRAPA) e l’Asociación Granadina de Animales y Plantas. Entrambe lavorano da anni nel settore della cura degli animali, fornendo riparo e assistenza agli animali randagi e senza una casa.

Ora, grazie all’insegnante della scuola elementare e alla collaborazione delle due associazioni animaliste, i bambini potranno apprendere la protezione degli animali come una vera materia scolastica.

Pedro Cantos, direttore di FEGRAPA, ha dichiarato: “Tutto è venuto fuori quando siamo andati un giorno a fare un discorso a scuola e un insegnante mi ha avvicinato dicendo che aveva un gruppo di bambini intenzionati a fare un progetto a lungo termine con noi”.

Cantos ha accettato la proposta con entusiasmo e da quell’idea originale e originaria è stato costruito un percorso che ha portato all’istituzione della “protezione degli animali” come materia di insegnamento a scuola, inaugurata con l’apertura di questo anno scolastico. Una materia davvero originale e molto utile, con cui viene spiegata ai bambini cos’è la protezione degli animali e come funziona. Qual è il ruolo di chi proteggere gli animali e come intervenire in presenza di un animale che ha bisogno di aiuto o di abusi.

Ai piccoli vengono dati consigli utili su come comportarsi nelle differenti situazioni. Un insegnamento pratico per loro e anche utile nel sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto degli animali.

La nuova materia scolastica era stata pensata solo per i bambini, ma ora sono incoraggiati a partecipare alle lezioni anche i padri e le madri, per condividere appieno con i loro figli questo importante insegnamento e l’esperienza che se ne ricava, oltre alle conoscenze teoriche e pratiche. La condivisione delle lezioni rafforza ancora di più nei bambini l’importanza della protezione degli animali, in un percorso da fare insieme grandi e piccoli.

Che ne pensate unimamme? Parteciperete con i vostri figli a corsi di questo tipo?

La notizia della protezione degli animali come materia scolastica è riportata da GreenMe.

