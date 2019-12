Rischio superbatteri nei trucchi | I più contaminati | FOTO

Una recente ricerca ha confermato che c’è il rischio di trovare dei superbatteri nei trucchi vecchi o sporchi. I risultati sono preoccupanti.

Anche i trucchi o gli strumenti che si usano per truccarsi, come le spugnette che ultimamente vanno molto di moda hanno sulla confezione una data di scadenza. Non tutti però hanno l’accortezza di smaltire il prodotto dopo la data di scadenza anche perché a volte non si riesce a finirli e dispiace buttarli. Questa però è una cattiva abitudine perché i trucchi vecchi sono contaminati da dei super batteri. A conferma di ciò una recente ricerca di un gruppo di ricercatori dell’Aston University pubblicata sul Journal of Applied Microbiology guidati dal dott. Amreen Bashir e da il professor Peter Lambert.

Il 90% dei trucchi è contaminato da batteri: i risultati di uno studio del Regno Unito

Lo studio, condotto nel Regno Unito, ha analizzato 467 prodotti per il make-up utilizzati dalle donne del Regno Unito: la maggior parte è risultata contaminata da Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Citrobacter freundii, come rivelato dai ricercatori: “Circa il 79–90% dei prodotti analizzati è risultato contaminato da batteri, con cariche batteriche comprese tra 102 e 103 CFU per ml, con le spugnette che contenevano una carica media > 106 CFU per ml. È stata rilevata la presenza di Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Citrobacter freundii. Enterobatteriacee e funghi sono stati rilevati in tutti i tipi di prodotto ed erano prevalenti nelle spugnette”.

I prodotti analizzati sono stati mascara, lucidalabbra, spugnette per il trucco, rossetto ed eyeliner. La maggior parte dei prodotti non viene pulita o viene usata oltre la data di scadenza. Questi batteri sono in grado di causare malattie che vanno dalle infezioni della pelle a quelle del sangue, se usati vicino ad occhi, bocca o tagli ed escoriazioni.

Nelle spugnette per il trucco, le beauty blenders, sono stati riscontrati i più alti livelli di batteri potenzialmente dannosi:

Il 93% non è mai stata pulita.

non è mai stata pulita. Il 64% sono cadute sul pavimento durante l’uso ed usate senza lavarle.

Queste spugnette sono usate da quasi tutti le beauty blogger famose e vengono usate per applicare il fondotinta o il correttore. I ricercatori hanno scoperto che questi prodotti sono particolarmente sensibili alla contaminazione in quanto spesso vengono lasciati umidi dopo l’uso, il che crea un terreno fertile ed ideale per lo sviluppo dei batteri nocivi.

Come riportato dagli autori dello studio: “La natura e l’elevato livello di contaminazione dei prodotti cosmetici indicano la necessità di una maggiore consapevolezza e formazione degli utenti, ma anche i produttori dovrebbero garantire che le date di scadenza del prodotto siano ben visibili”.

Commentando le nuove scoperte, la dott.ssa Bashir ha dichiarato: “Le cattive pratiche igieniche dei consumatori quando si tratta di usare il trucco, in particolare le spugnette, sono molto preoccupanti se si considera che abbiamo trovato batteri come E.coli sui prodotti che abbiamo testato. Bisogna fare di più per aiutare ad educare i consumatori e l’industria del cosmetica sulla necessità di lavare regolarmente le spugnette ed a fare attenzione ad asciugarle accuratamente. Bisogna conoscere anche i rischi che derivano dall’uso del trucco oltre la data di scadenza”.

Voi unimamme eravate a conosce di questi pericoli per la nostra salute? Usate bene i trucchi, buttandoli quando sono scaduti o lavando pennelli e spugnette?

