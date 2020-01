15enne a Roma si toglie la vita lanciandosi sotto un treno in corsa. Poco prima del terribile gesto ha mandato un messaggio di addio a sei amiche di scuola.

Secondo i dati diffusi dall’Oms (l’organizzazione mondiale della sanità) la seconda causa di morte tra gli adolescenti nel mondo è rappresentata da il suicidio. Sono, purtroppo, tanti i ragazzi, anche in Italia, che non riuscendo a sopportare più le pressioni o le situazioni della vita tentano o molto spesso ci riescono a togliersi la vita. Per gli esperti una delle principali cause è la solitudine e che non bisogna mai sottovalutare anche il minimo sintomo. Tra il 2009 e il 2019 all’Ospedale Regina Margherita di Torino, a seguito di tentativi suicidari, sono state ricoverate 117 ragazze e 34 ragazzi, età media 14 anni e mezzo. Le vicende di cronaca raccontano spesso di adolescenti che si tolgono la vita. E’ di ieri la triste storia di una ragazzina di soli 15 anni che si è gettata sui binari della metro “Ponte Lungo” di Roma. Inutili i soccorsi, ancora non sono note le cause del gesto estremo.

15enne si toglie la vita in metro: prima di uccidersi ha mandato un messaggio vocale a sei amiche

E’ il giorno del rientro a scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, ma per Alice, 15 anni, non è un giorno come gli altri. La ragazzina, come si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, è uscita da casa per andare a scuola, poi dopo qualche ora, intorno alle 11, si è consumata la tragedia. La 15enne è morta investita da un convoglio della linea A che stava entrando nella stazione Ponte Lungo, l’impatto è stato fatale e i soccorsi per lei sono stati inutili. La Polizia sta indagando sulla vicenda e sono state viste le registrazioni delle telecamere per capire cosa è successo.

I fotogrammi raccontano l’estremo tentativo di un vigilante di fermare la ragazza che intendeva uccidersi. Alice è però sfuggita alla presa dell’uomo e si è lanciata sui binari, sotto gli occhi scioccati di chi ha visto la scena. Anche i testimoni che erano presenti sulla banchina hanno affermato di aver visto la ragazzina lanciarsi sui binari all’arrivo del convoglio in stazione, come riportato anche da il Messaggero. La 15enne poco prima di morire ha anche inviato un messaggio vocale di addio ad alcune compagne di scuola.

Un messaggio agghiacciante, nel quale ha annunciato la sua intenzione di farla finita e le ha ringraziate per essere state delle brave amiche. Se non fosse stato per loro si sarebbe tolta la vita già due anni prima. Una volta ricevuto il messaggio, le ragazze che erano già a scuola si sono recate di corsa dalla preside che a sua volta ha avvertito la madre che ha allertato il più vicino commissariato di polizia nella speranza di poter rintracciare in tempo la quindicenne. Era ormai già tardi Alice si era già tolta la vita. La ragazzina viveva in zona San Giovanni con la madre e la zia, dopo la morte del padre avvenuta due anni fa.

Forse quest’ultimo potrebbe essere un motivo, infatti, sembra che la minorenne vivesse un disagio profondo causato dalla prematura scomparsa del padre e che da allora non si sia più ripresa. Secondo quanto emerso, nessuno avrebbe però notato comportamenti che inducessero a pensare a un epilogo così tragico. La polizia continua a indagare con massimo riserbo sul caso, ha acquisito il telefonino della vittima e quello delle sei compagne di classe.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa triste vicenda? Eravate a conoscenza di quanti ragazzi minorenni decidono di togliersi la vita? Cosa ne pensate?

