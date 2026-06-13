La Manovra di Rivolgimento Fetale: Tempistiche, Efficacia e Possibili Rischi

Un bambino che resta “seduto” a fine gravidanza non è una colpa né una stranezza. È una di quelle pieghe del percorso che obbligano a fermarsi, respirare, informarsi. In ospedale, due mani esperte, gel freddo sulla pancia, un monitor che batte regolare: così inizia la storia di chi sceglie di provare a farlo girare.

La chiamano manovra di rivolgimento fetale. In cartella: versione cefalica esterna. In pratica: un tentativo, dall’esterno dell’addome, di orientare la testa del bambino verso il basso. L’obiettivo è semplice e concreto: ridurre il rischio di parto cesareo quando il piccolo resta in presentazione podalica.

Non è una pratica “eroica”. È programmata. Si fa in ospedale, con ecografia e monitoraggio del battito prima e dopo. Molte donne la descrivono come un forte massaggio, intenso ma breve. Qualcuna preferisce fermarsi. Qualcuna chiede una pausa. La regola è ascoltarsi e parlare con l’équipe: la comunicazione, qui, vale quanto la tecnica.

Quando si fa e come si svolge

Di solito, la si propone tra la 36ª-37ª settimana. È il momento in cui c’è ancora un minimo di spazio per muoversi, ma la gravidanza è abbastanza avanti da pensare al parto. Non sempre è possibile. Si evita in caso di placenta previa, perdite di sangue, rottura delle membrane, sofferenza fetale, anomalie dell’utero, liquido molto scarso o gravidanza gemellare. Se il medico dice “non ci sono le condizioni”, significa che la sicurezza viene prima del risultato.

In sala, l’ostetrico o il ginecologo visualizza la posizione con l’ecografia. A volte somministra un lieve farmaco tocolitico per rilassare l’utero. Poi appoggia le mani e guida una rotazione graduale. La durata varia: spesso pochi minuti. Prima e dopo, un tracciato CTG controlla il benessere del bambino. Se la mamma è Rh negativa, dopo la manovra si propone l’anti-D.

A questo punto arriva la domanda che tutti hanno in mente: funziona davvero?

Ecco il cuore del discorso. Il tasso di successo 40-60% è quello più riportato nei reparti con esperienza. Sale un po’ per chi ha già partorito, scende se il bambino è molto incanalato o se il liquido è poco. Contano mani esperte, tempistiche giuste e rilassamento dell’utero. In alcune strutture si usa gas esilarante o analgesia leggera per migliorare la tollerabilità; non è disponibile ovunque e l’effetto sui risultati varia da centro a centro.

Rischi reali e quando evitarla

La procedura è considerata una procedura sicura, ma non è priva di possibili rischi. I più frequenti sono transitori: indolenzimento addominale, piccole variazioni del battito che si risolvono da sole. Eventi seri sono rari ma possibili: rottura delle membrane, sanguinamento, distacco di placenta, necessità di cesareo urgente. Le percentuali riportate sono basse (nell’ordine di pochi casi su cento, e per eventi gravi ancora meno), ma proprio per questo la manovra si effettua vicino a una sala parto pronta.

Un esempio concreto. Marta, 36+5, primo figlio podalico. Liquido nella norma, nessuna controindicazione. Prova la manovra. Primo tentativo, nulla. Secondo, il bambino si gira, il tracciato è ok. Va a casa con una sensazione semplice e potente: “ce l’abbiamo fatta”. Francesca, invece, alla 37ª con liquido ridotto: l’équipe spiega che è meglio non provarci. Programmano un cesareo. Anche questa è cura.

Qualche punto fermo utile: Se nessuno propone di farla, chiedere non è sgarbato. È autodifesa informata. Se ve la sconsigliano, chiedete perché. Le motivazioni cliniche contano. Se la temete, parlatene. Esistono strategie per ridurre il fastidio e gestire l’ansia.

La gravidanza è fatta anche di incroci come questo. Non una prova di coraggio, ma un patto di fiducia tra voi, il bambino e chi vi assiste. A volte il giro arriva, a volte no. In entrambi i casi resta un’immagine che consola: una mano ferma, un respiro profondo, e quel piccolo che decide la sua rotta come una barca che trova il vento giusto. E voi, quali mani volete al timone in quel momento?