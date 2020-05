Come costruire capanne e fortini: i consigli di Ikea | FOTO

Ikea ha avuto la bellissima idea di disegnare per i bambini dei bellissimi progetti per realizzare fortini, con illustrazioni nel suo tipico stile essenziale e nordico.

In questo periodo che passiamo tanto tempo in casa con i nostri figli, guai a farsi mancare idee su cosa fare insieme a loro e a tal proposito abbiamo scritto vari articoli, molto interessanti. Ma esiste un gioco bellissimo che non ha età di cui parleremo oggi, costruire fortini! Non so voi ma io ne ho costruiti di ogni tipo, ed impiegavo da piccola intere giornate coi miei fratelli per costruirne di bellissimi, usavamo davvero di tutto come materiale primario: coperte, cuscini, lenzuola, ombrelli ma anche mobili all’occorrenza, tavoli e sedie. La fantasia di un bambino non ha fine. Qualche volta anche nostro fratello più grande giocava con noi ed era bellissimo perchè prima di metterci a costruire lui doveva sempre disegnare il fortino, metterlo su carta. E non si trattava di schizzi da bambino ma di veri progetti, bellissimi e con tutte le misure e le specifiche sui materiali che dovevamo trovare. In quel caso il gioco diventava molto più interessante, i suoi progetti stimolavano la nostra immaginazione che poi vagava per ore, felice. Anche Ikea ha avuto la bellissima idea di disegnare per i bambini dei bellissimi progetti per realizzare fortini, con illustrazioni nel suo tipico stile essenziale e nordico.

6 BELLISSIMI FORTINI TUTTI DA COSTRUIRE

Si tratta di sei fortini bellissimi che sembrano quasi professionali eppure li può costruire anche un bambino, basta avere i pezzi giusti, magari Ikea. Infatti tra le attrezzature necessarie per realizzare questi fortini, sono stati utilizzati oggetti venduti nei suoi negozi, ma non bisogna avere per forza il pezzo ikea per poterlo realizzare, le illustrazioni spiegano come poter costruire anche solo con oggetti generici che abbiamo di solito in casa.

In ogni variante dei 6 progetti c’è una guida dettagliata. Per esempio per fare il fortino Fortress serve un divano ikea LANDSKRONA e 2 coperte NATYJASMIN, 10 mollette, 1 piumino MIALOTTA e 3 cuscini VALBJORG.

Per quello House serve anche un orso giocattolo DJUNGELSKOG e una lanterna SOLVINDEN. Nel progetto Cave che si sviluppa intorno ad una poltrona ed è molto semplice, ci sono anche delle bellissime lucine BLOTSNO.

Il fortino wigwam è bellissimo e si ispira ad una tenda indiana.Il fortino più grande e difficile da costruire è il Castle con 4 sedie STEFAN, 1 appendiabiti KROKIG, 2 lenzuolanattjasmin, 1 filo di luci BLOTSNO, un tappeto TAULOV, 3 cuscini VALBJORG e ben 16 mollette.

Nonostante sia iniziata la seconda fase propongo a voi genitori di starvene il più possibile a casa con i vostri figli, e di fare le cose in modo graduale.

Care unimamme non tiratevi indietro stampate e costruite questi bellissimi progetti ikea, stimolate la fantasia vostra e soprattutto dei vostri bambini, e poi diteci quali sono i preferiti per voi e i vostri figli nei commenti.

