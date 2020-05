“Ho denunciato una mia amica per abbandono di bambini e ho perso gli amici”: scrive una mamma

Una mamma ha denunciato il comportamento di un’amica per abbandono perché lasciava i bambini da soli pur essendo minorenni ma è stata criticata dal suo gruppo di amici.

Unimamme, oggi vi raccontiamo il caso di una mamma che, dopo aver assistito al ripetuto comportamento scorretto di un’amica verso i figli, ha deciso di segnalarne i casi.

LEGGI ANCHE >BAMBINI SOTTRATTI DALLA POLIZIA AI GENITORI PERCHé TORNAVANO A CASA DA SOLI

Una mamma denuncia un’amica mamma per abbandono di bambini

Una mamma era preoccupata riguardo la sicurezza di due bambini di 8 e 10 anni, figli di un’amica che viene chiamata Claire. “Claire ha condiviso diverse storie con il gruppo in cui è successo qualcosa ai suoi bambini mentre lei non era con loro. Una volta il bimbo di 10 anni ha detto a quello di 8 di andare via di casa con lui senza permesso mentre lei lavorava . Un’altra volta Claire è tornata a casa dal lavoro per scoprire che i bambini avevano organizzato una festa e avevano invitato bambini di tutto il vicinato in casa sua. Portava i bambini a feste in casa dove sveniva per l’alcol mentre noi gestivamo i bambini.”

Il punto di non ritorno è arrivato quando Claire ha avuto una sbornia. Questa mamma insieme all’amica dovevano andare insieme a casa da amici per una festa. “Mi ha detto lungo la strada che dovevamo fermarci a casa sua in modo da dare al figlio il suo cellulare, le ho chiesto se i bambini sarebbero stati a casa da soli, lei ha risposto di sì, ma che non li avrebbe lasciati a lungo perché il giorno dopo avevano scuola. Sono entrata e non ho visto nessun adulto presente.”

LEGGI ANCHE > QUAL è L’ETA’ GIUSTA PER LASCIARE I FIGLI SOLI IN CASA O FARLI USCIRE DA SOLI?

La mamma ha detto di aver lasciato la festa alle 11 di sera per andare a casa dai suoi bambini, Claire invece è rimasta lì fino al mattino seguente.

“Il giorno dopo ho ricevuto una telefonata da un mio amico che mi diceva che Claire e un paio di altri amici erano ancora lì. Mi ha detto che Claire era andata fuori, aveva assunto droghe, era tornata indietro, aveva bevuto ancora di più, era rimasta per la notte. Mi ha invitata da lei e le ho risposto che ci sarei andata dopo aver accompagnato i miei bambini al bus. Quando sono arrivata lì, alle 9 del mattino, Claire è uscita bevendo una bottiglia di vodka. Le ho chiesto dei bambini e lei mi ha risposto: “dovrebbero stare bene, mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto che si sono alzati per andare a scuola”. Lei non era preoccupata di andare a casa e controllarli, un amico mi ha detto, in seguito che Claire se n’era andata da casa sua alle 5 del mattino.”

Alla fine la mamma ha denunciato Claire, senza prima avvisarla. “Come parte dell’indagine le hanno letto il rapporto stilato contro di lei. Dai dettagli del rapporto Claire è stata in grado di concludere che qualcuno del nostro gruppo l’aveva denunciata e si è confrontata con il gruppo. Non volendo che nessun altro si prendesse la colpa ho detto che ero stata io. Questo ha causato una frattura nel gruppo e il risultato è stato che ho perso alcuni miei amici che ritenevano che mi fossi impicciata troppo e che avrei dovuto comunicarglielo prima. La mia difesa è stata che non dò mai ascolto a genitori potenzialmente negligenti o che abusano perché poi avrebbero il tempo di coprire tutto e la mia principale preoccupazione è la sicurezza dei bambini, non importa altro“.

La mamma in questione si è poi chiesta se abbia fatto bene e ha chiesto consiglio sul web, su Reddit. Qui diversi utenti le hanno detto che ha fatto bene. Un utente le ha scritto: “mia mamma faceva la stessa cosa tutto il tempo, avevo 10 anni e i miei fratelli erano appena nati. Sono cresciuto e sono stato sempre risentito nei confronti dei suoi amici che sapeva che mi stava derubando della mia infanzia in modo che lei potesse andare in giro alle feste… tu hai fatto ciò che sognavo che qualcuno facesse per me”. Qualcun altro le ha suggerito invece di trovare un nuovo gruppo di amici.

LEGGI ANCHE > GENITORI A CUI SONO STATI TOLTI INGIUSTAMENTE I FIGLI | UNA RETE PER TUTELARLI

E voi unimamme, cosa ne pensate del comportamento di questa mamma? E di quello degli amici? Voi cosa avreste fatto?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.