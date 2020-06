I neonati sanno che li imitiamo e lo adorano | VIDEO

I neonati sanno che li imitiamo e questa cosa li rende felici. Uno studio ha dimostrato questa teoria grazie ad una serie di esperimenti.

Uno studio scientifico realizzato dall’Università della Svezia e pubblicato sulla rivista PLOS One ha dimostrato che i bambini già a sei mesi sono in grado di riconoscere le persone che li imitano. Inoltre, per loro le persone che li imitano li vedono come persone più amichevoli.

Per effettuare lo studio un ricercatore si è recato a casa di bambini di sei mesi ed hanno iniziato ad interagire con loro usando 4 approcci diversi:

imitava tutto ciò che i bambini facevano come uno specchio, imitava come uno specchio inverso, imitava solo le azioni corporee dei bambini mantenendo un viso immobile, rispondeva con un’azione diversa quando i bambini agivano. Questo si chiama risposta contingente ed è il modo in cui la maggior parte dei genitori risponderebbe al proprio bambino.

L’autrice principale dello studio, Gabriela- Alina Sauciuc ha affermato: “Imitare i bambini piccoli sembra essere un modo efficace per catturare il loro interesse e legare con loro. Le madri sono state piuttosto sorprese nel vedere i loro bambini impegnati gioiosamente in giochi di imitazione con una persona che non conoscono, ma anche colpiti dai loro comportamenti dei bambini”.

I ricercatori hanno anche scoperto che i bambini, anche se l’imitatore rimaneva fermo immobile e non mostrava emozioni, continuavano a rispondere positivamente.

Da questo studio si è compreso che attraverso una frequente esposizione all’imitazione, i bambini imparano a conoscere le norme culturali e le routine interazionali, ma anche che le azioni condivise sono accompagnate da sentimenti ed intenzioni. Le prove empiriche mancano ancora, per il momento è tutto teorico come affermato dall’esperta: “Mostrando che i bambini di 6 mesi riconoscono quando vengono imitati e che l’imitazione ha un effetto positivo sull’interazione, iniziamo a colmare questa lacuna. Dobbiamo ancora scoprire quando esattamente l’imitazione inizia ad avere tali effetti, e quale ruolo svolge effettivamente il riconoscimento dell’imitazione per i bambini“.

