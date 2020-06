Bambina di 8 anni muore per il virus: l’appello dei genitori | FOTO

Una bambina di 8 anni, Aurea Soto Morales, è morta a causa di gravi complicazioni causate dal coronavirus.

Unimamme, sappiamo che la Covid-19 è una malattia da non sottovalutare. Dall’America giunge purtroppo la vicenda di una bambina che è deceduta dopo aver lottato contro questa patologia.

Una bambina di 8 anni americana è morta con il coronavirus: la sua storia

La città di Durham, in Nord Carolina, piange la morte di una bimba di 8 anni, Aurea Soto Morales, che purtroppo è deceduta a causa del coronavirus. La piccola aveva iniziato a sentirsi male il 28 maggio scorso. Era stata testata per la Covid – 19 ed era risultata positiva. Successivamente ha avuto le convulsioni ed è stata trasportata di corsa all’ospedale. Amici di famiglia hanno raccontato che aveva un gonfiore al cervello e purtroppo non ce l’ha fatta. Prima della tragica notizia i genitori avevano aperto una raccolta fondi su Go Fund Me per la piccola Aurea, nota a tutti con il soprannome di Yoshi, che si trovava in coma presso l’ UNC Hospital. Anche tutta la sua famiglia, mamma, papà e sorella, aveva preso il coronavirus e sappiamo che le cure negli Usa costano molto. La raccolta fondi è arrivata a 41385 dollari su un obiettivo di 10 mila.

La famiglia della piccola ha voluto rendere pubblica la storia di Aurea per sottolineare il fatto che, contrariamente a quello che molti pensano, i bambini non sono immuni al coronavirus, ma possono avere conseguenze, anche gravi, a causa del virus, come accaduto a questa bambina. Sua sorelle Jennifer ha commentato:”è accaduto tutto così in fretta che non ho fatto tempo a dirle addio”. Jennifer ha aggiunto che non vuole che altri genitori o fratello o sorella affrontino tutto questo. “Non appena abbiamo lasciato la clinica, mia sorella ha avuto le convulsioni, non ho mai capito che sarebbe stato così veloce, che sarebbe accaduto così in fretta”. “Non vogliamo che accada ad altre persone“ hanno concluso i genitori della bimba. Victoria Creamer, preside della scuola Creekside, di cui aurea frequentava la seconda elementare, ha commentato: “la nostra comunità di Creekside ha il cuore spezzato per la perdita di uno dei nostri studenti, che portava una luce accecante ovunque andasse. Anche se dobbiamo stare fisicamente distanti a causa del coronavirus, stiamo cercando di sostenere i nostri bambini, le famiglie e lo staff durante questi tempi difficili. Chiediamo alla famiglia e alla nostra comunità venga data privacy in modo da avere tempo per piangere Aurea”.

La sorella di Aurea ha aggiunto: “le piaceva essere padrona di se stessa, era molto sicura di sé, ogni volta che scattavamo una foto lei si metteva in posa”. Solitamente nei bambini non ci sono forme gravi, ma di recente gli scienziati hanno spiegato che questa malattia può scatenare reazioni infiammatorie gravi, che possono essere letali se non trattate bene e in tempo.

