“Ho guidato per 30 ore”: 2 bimbe morte per un incidente stradale | FOTO

Emil Ciuran è un trentenne romeno che ha causato un incidente su un minivan in cui sono morte le sue bambine e i loro nonni.

Unimamme, oggi vogliamo raccontarvi della tragedia capitata a unafamiglia qualche giorno fa, una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare con una guida più prudente.

LEGGI ANCHE > UN BAMBINO DI 3 ANNI HA SALVATO IL FRATELLINO DOPO UN INCIDENTE STRADALE

Incidente in Toscana per una famiglia rumena

Venerdì 5 giugno Emil Ciurar, un trentenne romeno di origine sinti in viaggio in Italia, ha causato un incidente sulla A1 in cui sono morte 2 delle sue figlie e i suoi genitori. L’uomo era alla guida di un minivan su cui viaggiavano 8 persone. Era partito dalla Romania diretto a Napoli dove uno zio e due cugini lo attendevano per lavorare come operai stagionali. Mentre era sulla A1, in direzione Sud, a Badia del Pino, nel Comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo), si è schiantato contro un camion. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita grazie alle immagini dell’autostrada dove si vede il mezzo di Ciurar scontrarsi contro un camion in sosta alla piazzola. Il minivan ha terminato la sua corsa urtando un’altra auto che, di conseguenza, ne ha urtata un’altra.

LEGGI ANCHE > UN PAPA’ FA UN VIDEO IN DIRETTA MENTRE GUIDA E SI SCHIANTA COI FIGLI | FOTO

Si è pensato subito a un colpo di sonno, confermato dalle parole di Ciurar stesso che ha dichiarato: “guidavo da 30 ore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti“. L’uomo aveva fatto una sola sosta all’area di servizio Chianti per un caffè. Gli sono stati fatti i test per il rilevamento di sostanze tossiche o stupefacenti nel sangue e tutti hanno dato esito negativo. Nell’impatto sono morte due sue figlie di 10 e 8 mesi e i suoi genitori 50enni. Altre 7 persone, tra cui la moglie e l’altra figlia di 8 mesi, gemellina di quella deceduta, sono rimaste ferite. La bimba ricoverata al Meyer e la mamma ricoverata all’ospedale di Siena, sono già state dimesse.

L’uomo è ora accusato di omicidio stradale e, secondo il suo avvocato, Antimo Castiello, è disperato per l’accaduto

e “vorrebbe uscire per poter piangere i propri genitori e figli deceduti”. Per questa mattina alle 10 era in programma l’interrogatorio di garanzia che Ciurar sta attendendo in carcere dal momento che non ha residenza o fissa dimora. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Arezzo Notizie?

LEGGI ANCHE > UNA BAMBINA DI 1 ANNO MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE CONDANNATI I GENITORI

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.