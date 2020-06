Donna operata al cervello mentre prepara un piatto tipico | FOTO

Una paziente di 60 anni è stata operata per un tumore nel lobo temporale sinistro, mentre questo avveniva ha preparato le olive all’ascolana.

Una donna di 60 anni è stata operata presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona dove ha subito la rimozione di un tumore situato nel lobo sinistro. Questo ha dato luogo a un’operazione molto particolare.

Incredibile operazione per rimuovere un tumore a una donna

Una donna 60enne abruzzese, ma residente al confine con le Marche è stata sottoposta a un’operazione durante la quale lei è stata occupata a preparare un piatto tipico delle Marche. L’intervento è durato 2 ore e mezza e ha coinvolto 11 persone tra neurochirurghi, neuroanestesisti, infermieri, una psicologa, un tecnico di Neurofisiolgia. In meno di un’ora la donna è stata capace di preparare 90 olive all’ascolana mentre veniva sottoposta a un’operazione al cervello per rimuovere un tumore al lobo temporale sinistro. Quella è l’area dedicata all’organizzazione e al controllo del linguaggio e dei movimenti complessi della parte destra del corpo.

“Attraverso quello che fanno, verifichiamo le funzioni neurologiche quindi, in base alla zona del cervello, dobbiamo identificare e selezionare delle azioni che corrispondano al funzionamento di quella zona. Per lei avevamo bisogno di movimenti della mano con una certa velocità e abbiamo scelto quel prodotto dopo una serie di colloqui in cui cerchiamo le varie attitudini dei pazienti. Allo stesso tempo parlava perché vicino a dove abbiamo operato c’erano i centri del linguaggio“ ha spiegato il dottor Roberto Trignani, esponsabile del Reparto di Neurochirurgia.

È stato lui a coordinare il team che ha operato la paziente. Non si trattava però di una novità per lui, perché il dottore ha già effettuato 60 interventi in 5 anni in modalità da “svegli”. Questa è “una metodica che ci consente di monitorare il paziente mentre interveniamo sulle funzioni cerebrali e di calibrare la nostra azione” ha spiegato il dottor Trignani. In una dichiarazione rilasciata all’Ansa ha spiegato che è andato tutto bene. Presso il nosocomio di Ancona, tempo fa, una paziente è stata operata al cervello, nell’area dedicata alla vista, la donna ha guardato i cartoni animati durante l’intervento. L’operazione della 60enne ad Ancona è andata bene. Unimamme, voi avevate mai sentito parlare di questa modalità di cui si parla su Ancona Today?

