Pensieri negativi e demenza: la relazione studiata dalla scienza

I ricercatori dell’University College London hanno condotto uno studio che ha visto emergere dei legati tra il pensiero negativo e malattie legate alla demenza.

Demenza e pensieri negativi: cosa dice uno studio

Un gruppo di ricercatori dell’University College London ha collegato i pensieri negativi con il rischio di sviluppare malattie collegate alla demenza, come l’Alzheimer. I risultati di questa indagine sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Alzheimer & Dementia. Vediamo insieme come si è svolto lo studio:

sono state coinvolte 360 persone

è durato 2 anni

i candidati avevano più di 55 anni

è stata misurata la frequenza di pensieri negativi e di atteggiamenti come rimugnare su avvenimenti passati e preoccuparsi , per esempio, del futuro

, per esempio, del futuro le persone dovevano rispondere a dei questionari

i candidati sono stati sottoposti a screening per misurare livello di depressione e ansia

la funzione cognitiva è stata valutata misurando parametri come: la memoria, l’attenzione, la cognizione spaziale e il linguaggio

misurando parametri come: la memoria, l’attenzione, la cognizione spaziale e il linguaggio 113 persone sono state sottoposte a imagining del cervello (la PET)

sono stati quindi misurati i depositi di tau e amiloide, due proteine che causano il tipo più comune di demenza ( Alzheimer)

che causano il tipo più comune di demenza ( l’osservazione è durata 4 anni

Da tutti i dati raccolti è stato evidenziato che coloro che hanno avuto pensieri negativi, pessimisti, avevano un quadro peggiore riguardante:

memoria

declino cognitivo

avevano placche tossiche di beta amiloide e proteina tau nel cervello

Depressione e ansia erano invece legate a un declino cognitivo che però arriva solo successivamente, ma non la deposizione di amiloide o tau.

L’ RNT (il pensiero negativo ripetitivo) quindi potrebbe essere la causa principale di aumento di rischio di avere l’Alzheimer. Gli esperti ritengono questo aspetto deve essere preso seriamente in considerazione e che per combatterlo dovrebbero essere usati strumenti tecnologici come:

consapevolezza

meditazione

per ridurre il rischio di demenza. La dottoressa Natalie Marchant, autrice principale dello studio, ha commentato: “la depressione e l’ansia nella mezza età e nella vecchiaia sono già noti per essere fattori di rischio per la demenza. Qui, abbiamo scoperto che alcuni modelli di pensiero implicati nella depressione e nell’ansia potrebbero essere una delle ragioni sottostanti per cui le persone con questi disturbi hanno maggiori probabilità di sviluppare demenza“. L’altro autore, il dottor Gael Chételat, ha aggiunto: “prendersi cura della propria salute mentale è importante e dovrebbe essere una delle principali priorità di salute pubblica, in quanto non è importante solo per la salute e il benessere delle persone nel breve termine, ma potrebbe anche avere un impatto su un eventuale rischio di demenza“.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste scoperte e risultati?

