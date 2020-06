“Voglio un figlio”: il desiderio di paternità di Tiziano Ferro | FOTO

Tiziano Ferro ha espresso il desiderio di avere un figlio con il marito Victor. Il cantautore pensa al fostering, ecco cosa è.

Il cantautore italiano Tiziano Ferro, 40 anni, l’anno scorso si è sposato a Los Angeles con il compagno americano Victor Allen, dopo una relazione di tre anni. Adesso ha dichiarato la sua voglia, condivisa anche dal marito, di avere una famiglia con dei bambini. Un desiderio che potrebbe realizzarsi presto.

Tra poco Tiziano Ferro potrebbe realizzare il suo sogno, quello di adottare un bambino. E’ stato lui stesso a parlare di questo bellissimo desiderio durante un’intervista a Repubblica. Il cantante originario di Latina adesso si trova a Los Angeles dove vive con il marito, Victor Allen. I due si sono sposati nel 2019 prima a Los Angeles e poi anche in Italia. Di Victor si sa poco, prima del matrimonio si è sempre tenuto lontano dal gossip. Quello che si è che ha lavorato per diversi anni nel settore marketing della Warner Bros e che attualmente ha un’agenzia di consulenze, la Levine Partners.

Tiziano Ferro ha passato la quarantena con il marito, si è impegnato anche da lontano a pensare alle necessità delle persone che lavorano nel mondo della musica, dei concerti, cercando di essere la loro voce durante il difficilissimo periodo. Inoltre, in questi lunghi giorni si è rafforzato il desiderio di avere un figlio, ma ancora non ha fatto il grande passo per diventare genitore. Tiziano ha ammesso: “Questo casino ha un po’ fermato le cose, però sì, è un bisogno molto forte, e in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni“.

Per i due le opportunità offerte dall’America sono migliori, in quanto il Paese è più organizzato in materia di adozioni: “Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto fostering. Ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c’è una sensazione di tranquillità“.

Speriamo che presto Tiziano Ferro riesca a realizzare il suo desiderio.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia cosa ne pensate?

