Nomi, significati e onomastici: oggi si festeggia Tommaso

Il 21 giugno si festeggia un San Tommaso inglese.

Il nome Tommaso deriva dal greco e dal latino e significa “gemello”, “uguale a se stesso”. Chi porta questo nome è molto intelligente e solitario.

Varianti del nome sono:

Tomaso

Tomasso

Tommasino

Tom.

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 2

colore: blu

pietra: zaffiro

metallo: rame

Santo del giorno: San Tommaso Moro

Tommaso Moro è un santo inglese, il cui nome originale è Thomas More, nato a Londra il 7 febbraio del 1478 e figlio di magistrato. Conduce studi umanistici, conosce Erasmo da Rotterdam con cui stringe una forte amicizia, autore di diversi scritti tra cui “L’Utopia”, in cui descrive una società ideale in un isola, avvocato e membro del Parlamento, fino a diventare consigliere e segretario di re Enrico VIII, assieme al quale inizialmente difende il Papato, giudicando un’eresia l’appello di Lutero contro la chiesa cattolico-romana e la Riforma Protestante. Si sposa e ha 4 figli.

Quando Enrico VIII ripudia la moglie Caterina d’Aragona per sposare Anna Bolena, Tommaso rifiuta di accettare l’Atto di Supremazione del re sulla Chiesa in Inghilterra e per questo viene condannato a morte e imprigionato nella Torre di Londra. Muore il 6 luglio 1535 decapitato. La testa è rimasta sul London Bridge per un mese e poi recuperata dalla figlia Margaret. Viene ricordato il 22 giugno perché incarcerato assieme a Giovanni Fischer, vescovo di Rochester, decapitato in questo giorno.

Viene canonizzato come martire nel 1535 e nel 2000 proclamato patrono dei governanti e dei politici cattolici da papa Giovanni Paolo II. Dal 1980 è commemorato anche dalla Chiesa anglicana, come martire della riforma protestante. Le sue spoglie sono custodite nella chiesa anglicana di San Pietro ad Vincula, vicino alla Torre di Londra.

E voi unimamme conoscevate la storia di questo santo?

