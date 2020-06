Il principe William festeggiato in famiglia: le splendide immagini | FOTO

Il principe William festeggia in famiglia due importanti avvenimenti. Kate Middleton scatta e poi pubblica delle immagini tenerissime. Eccole.

Nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia, Olanda, Ungheria e Perù, la Festa del papà cade la terza domenica di giugno. Quest’anno è capitata il 21 giugno in coincidenza con il compleanno del Principe William. Come sempre più spesso sta accadendo sul profilo social di Kate Middleton e William sono state pubblicate delle tenere foto nel quale si vede William che gioca con i suoi figli come fanno tutti i papà. I duchi di Cambridge hanno tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis e si trovano nella loro tenuta di Sandringham, a Norfolk dove sono trasferiti a seguito della pandemia.

Il principe William festeggia il compleanno e la festa del papà con delle bellissime immagini

Il 21 giugno 2020 William ha festeggiato il suo 38esimo compleanno. In occasione, anche della festa del papà, sono state pubblicate tre foto mentre è in compagnia dei suoi tre figli nel giardino della sua tenuta. Papà e figli sono felici mentre giocano insieme, dei momenti di vita quotidiana. Manca la mamma Kate, ma è lei a scattare le bellissime foto.

Nella didascalia della prima foto, si legge: “Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere una nuova foto del duca con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis in vista del compleanno del duca. La foto è stata scattata all’inizio di questo mese dalla duchessa”. Nella foto i quattro appaiono in posa su un’altalena regalata alla coppia reale nel 2011, in occasione delle loro nozze.

Nelle altre due sono più naturali, i bambini si arrampicano giocosamente sulle spalle di William distesi sull’erba.