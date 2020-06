Angelina Jolie rivela in un’intervista il motivo della separazione da Brad Pitt.

La famiglia prima di tutto, Angelina Jolie ha le idee ben chiare e ci tiene moltissimo ai suoi sei figli, tre avuti da Brad Pitt, l’attore con cui è stata spostata fino al 2016, e tre adottati. Per l’attrice, produttrice cinematografica e regista, non può essere altrimenti. Il legame con i figli è fortissimo e si lega a quello della sua attività umanitaria, è in questo contesto infatti che Jolie ha deciso di adottare i suoi primi figli, in Cambogia, in Etiopia e poi Vietnam. In una lunga intervista l’attrice ha parlato del suo rapporto con i figli adottivi e nel racconto della sua storia personale ha rivelato anche il motivo che l’ha portata a separarsi dal marito Brad Pitt.

Angelina Jolie: il motivo della separazione da Brad Pitt

Intervistata da Vogue India, Angelina Jolie ha parlato della sua attività umanitaria con l’UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno. Un impegno quello dell’attrice che non è un mero fatto di immagine, ma un lavoro concreto che dura da quasi 20 anni. Colpita dalla grave crisi cambogiana, durante le riprese del film Lara Croft: Tomb Raider, girato proprio in Cambogia, la Jolie volle informarsi subito sulle condizioni dei rifugiati, rivolgendosi all’UNHCR. Da quel momento iniziava la sua collaborazione con l’ente delle Nazioni Unite che l’ha portata nei campi profughi delle zone del mondo colpite dalle più gravi crisi umanitarie: dalla Sierra Leone alla Thailandia, all’Ecuador alla Giordania. Tutti Paesi che ospitano gli sfollati in fuga dai Paesi vicini. È stato in Cambogia che Jolie, ancora sposata con l’attore Billy Bob Thornton, ha deciso di adottare il suo primo figlio, Chivan Maddox. Era il marzo del 2002 e il bambino non aveva ancora compiuto un anno. Nel 2005, invece, dopo il divorzio da Thornton, avvenuto due anni prima, l’attrice ha adottato una bambina etiope di sei mesi, Zahara Marley. Dalla relazione con Brad Pitt sono poi nati tre figli biologici: Shiloh Nouvel nel 2006 e i gemelli Knox e Vivienne nel 2008. Un anno prima, nel 2007, la coppia aveva adottato un altro bambino, Pax Thien, originario del Vietnam, che all’epoca aveva tre anni. Una famiglia numerosa, per una mamma impegnata che tuttavia non ha messo mai in secondo piano i suoi figli così fortemente desiderati e legati ad esperienze forti e significative.

Nel raccontare a Vogue India la sua esperienza di madre adottiva e biologica, Angelina Jolie ha spiegato che “ciascun figlio è un modo bellissimo di formare una famiglia. Quello che è importante, ha sottolineato, è parlare apertamente di tutto e condividere.” “‘Adozione’ e ‘orfanotrofio’ sono parole positive in casa nostra“, ha sottolineato. “Con i miei bambini adottivi non posso parlare di gravidanza, ma racconto con molti dettagli e grande amore del viaggio per andare a trovarli e come è stato guardarli nei loro occhi per la prima volta“.

“Tutti i bambini adottati – ha aggiunto Jolie – portano il mistero bellissimo di un mondo che sta incontrando il tuo. Quando appartengono a un’altra etnia e vengono da un Paese straniero, quel mistero, quel regalo, è così pieno. Per il loro bene, non devono mai perdere il contatto con il luogo di provenienza. Hanno radici che non sono le tue. Onorali, impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere. Non stanno entrando nel tuo mondo, state entrando ognuno nel mondo dell’altro“. Parole piene di significato e amore che evidenziano quanto siano importanti per Angelina Jolie i suoi figli. L’attrice ha detto di ritenersi molto fortunata di essere la loro mamma e di questo è “grata ogni giorno“. Proprio per l’amore dei suoi figli l’attrice ha deciso di separarsi da Brad Pitt. Lo ha detto apertamente durante l’intervista, rispondendo alla domanda su come avesse fatto a creare un ambiente sereno in casa per i suoi figli dopo la separazione dal marito. “Mi sono separata per il benessere della mia famiglia – ha spiegato Jolie -. È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro cura. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma ricordo loro che conoscono la loro verità e le loro menti. In realtà, sono sei ragazzi molto coraggiosi e molto forti“.

Angelina Jolie non sembra avere dubbi su suoi figli e né ripensamenti sulla fine della sua relazione con Brad Pitt. La loro è stata una delle coppie più chiacchierate e invidiate di Hollywood. Dietro l’apparenza luccicante, però, qualcosa non deve aver funzionato e se la crescita serena dei figli rischiava di essere compromessa allora la separazione è stata la scelta giusta. La Jolie e Pitt si erano conosciuti e innamorati sul set del film Mr & Mrs Smith del 2005. La loro relazione era iniziata subito e già nel maggio del 2006 nasceva la loro prima figlia, Shiloh. Solo nel 2014, però, si sono sposati, con una cerimonia nel sud della Francia. Il matrimonio, poi, è terminato con la separazione nel settembre del 2016, suscitando grande clamore e delusione tra i fan. Dopo una breve sospensione, è arrivata l’ufficializzazione del divorzio nell’aprile del 2019. L’intervista ad Angelina Jolie completa è su Vogue.

